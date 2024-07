Djokovic domina Rune: lezione di tennis a Wimbledon (Video)

Novak Djokovic ha dissipato ogni dubbio sulla sua forma e le sue ambizioni a Wimbledon con una prestazione magistrale contro Holger Rune. Il sette volte campione ha sconfitto il giovane danese con un netto 6-3, 6-4, 6-2, confermandosi ora come il favorito indiscusso per il titolo.

Fin dall’inizio, Djokovic ha imposto il suo gioco con autorità. Il primo set è stato un monologo del serbo, che ha chiuso 6-3 senza concedere alcuna chance all’avversario. Rune, nonostante i suoi due precedenti successi contro Djokovic, si è trovato in grande difficoltà di fronte all’esperienza e alla determinazione del numero 2 del mondo.

Nel secondo set, Rune ha cercato di alzare il livello, ma Djokovic ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nei momenti cruciali. Dopo aver ottenuto il break sul 3-3, il serbo ha gestito con maestria la pressione, salvando una insidiosa palla break e chiudendo il parziale 6-4.

Il terzo set ha visto Djokovic in pieno controllo, con un break immediato che ha spento ogni speranza di rimonta di Rune che poi ha capitolato sul 2 a 4 commettendo un deletero doppio fallo sulla palla break. Il giovane danese, che vanta un record attuale di 0-10 contro i top 5, ha mostrato ancora una volta di dover crescere nelle partite che contano.

Con questa vittoria, Djokovic si avvicina al record di 60 quarti di finale in uno Slam e pareggia le 96 vittorie di Chris Evert a Wimbledon. Il serbo, che si è operato al menisco solo poche settimane fa, continua la sua marcia impressionante sull’erba londinese.

Ora Djokovic si prepara ad affrontare Alex De Miñaur nei quarti di finale. Con questa forma e questa determinazione, il cammino verso l’ottavo titolo a Wimbledon sembra sempre più concreto per il campione serbo.

Slam Wimbledon H. Rune [15] H. Rune [15] 3 4 2 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-4 → 2-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Rune 0-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Rune 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 N. Djokovic 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 H. Rune 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 2-1 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 H. Rune 0-15 15-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 H. Rune 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 H. Rune 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche 🇩🇰 Holger Rune 🇷🇸 Novak Djokovic Ace 3 5 Doppi falli 4 2 Percentuale prime di servizio 54% (43/80) 64% (51/80) Punti vinti con la prima 70% (30/43) 75% (38/51) Punti vinti con la seconda 49% (18/37) 72% (21/29) Punti vinti a rete 39% (7/18) 78% (29/37) Palle break convertite 0% (0/2) 29% (4/14) Punti vinti in risposta 26% (21/80) 40% (32/80) Vincenti 15 21 Errori non forzati 29 22 Punti totali vinti 69 91 Distanza coperta 2593.9 m 2429.0 m Distanza coperta per punto 16.2 m 15.2 m





Francesco Paolo Villarico