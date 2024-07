Sinner spopola sul web: è lo sportivo nettamente più cliccato e cercato in Italia

Oltre 18 milioni di contenuti web su Jannik visualizzati in Italia negli ultimi tre mesi

Jannik Sinner fenomeno in campo e sul web. Il campione azzurro, n.1 del ranking mondiale, è lo sportivo di gran lunga più cercato e cliccato sui media italiani. Secondo una ricerca fatta dalla piattaforma Taboola, che analizza il totale di pagine pubblicate dai vari editori italiani inseriti nel suo network, negli ultimi 90 giorni sono stati 18 milioni i contenuti visualizzati con Sinner come protagonista. Una cifra importantissima per uno sportivo, e soprattutto incredibile il distacco con i colleghi di altre discipline. Al secondo posto infatti c’è il pilota Ferrari di Formula 1 Charles Leclerc, con “solo” 3,2 milioni di pagine a lui relative viste, seguito da Luciano Spalletti, CT dell’Italia.

La stella del ciclismo Pogacar nello stesso periodo di rilevamento si attesta su 1,3 milioni di contenuti visti, mentre il campione olimpico di salto in alto Tamberi, forte delle sue prestazioni agli Europei di atletica a Roma, ha ottenuto 1,1 di pagine, stesso dato del portiere della nazionale italiana di calcio Donnarumma. Appena sotto il campione Olimpico dei 100 metri Marcel Jacobs, con un milione tondo.

Altri calciatori? Tutti sotto il milione: Cristiano Ronaldo (842.000), Calafiori (757.000), Barella (526.000) i primi tre. Meglio altri tennisti, come Carlos Alcaraz, cercato e visualizzato in Italia con oltre 2,7 milioni di contenuti, e Matteo Berrettini, anche lui a 1,1 milioni.

Il sunto di questa ricerca è la potenza dell’immagine e l’impatto mediatico di Sinner in Italia, ma del tennis in generale in questo periodo storico. Superiore al calcio e Formula 1. Incredibile solo pochi anni fa.

Mario Cecchi