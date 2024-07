Federer elogia Alcaraz e Sinner, e chiarisce l’assenza all’addio di Murray

Roger Federer ha recentemente rilasciato un’intervista a ESPN, dove ha discusso lo stato attuale del tennis, esprimendo apertamente la sua opinione su Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il campione svizzero ha sottolineato gli impressionanti successi di Alcaraz, così come l’enorme progressione che Sinner sta dimostrando negli ultimi anni.

Federer ha evidenziato l’importanza per questi giovani talenti di avere l’opportunità di misurarsi con Djokovic, sottolineando come questo contribuirà positivamente alla loro maturità tennistica. Ha inoltre espresso il desiderio che sia il murciano che l’altoatesino continuino a migliorare e a sfidarsi a vicenda, ritenendo che siamo di fronte a una grande rivalità.

Durante l’intervista, Federer ha anche chiarito la sua assenza al match di doppio di Andy Murray a Wimbledon 2024, che ha segnato l’addio del tennista scozzese e ha visto un caloroso omaggio con la presenza di molti giocatori. La mancata partecipazione di Federer aveva suscitato molti commenti sui social media.

L’ex numero uno del mondo ha spiegato di aver programmato la sua presenza per assistere al match di singolare di Murray, ma di non aver potuto rimanere più a lungo nel club a causa di impegni improrogabili. Ha tuttavia riaffermato la sua intenzione di recarsi allo stadio per vedere il doppio misto tra Murray e Raducanu. Federer ha inoltre rivelato di aver avuto l’opportunità di parlare con Murray nello spogliatoio per un po’ di tempo.





Francesco Paolo Villarico