Tiafoe: “Negli ultimi 12 mesi ho perso contro dei clown”

Frances Tiafoe dopo la rimonta ai danni di Matteo Arnaldi a Wimbledon ha “dato spettacolo” in negativo in press conference, rilasciando alcune dichiarazioni molto pesanti. Alla domanda di un collega statunitense sul suo momento difficile, che l’ha portato in un anno dalla top 10 ad una posizione assai meno nobile in classifica, questa è stata la risposta dell’americano.

“Il tennis è brutale, troppi alti e bassi. Penso a dove sono ora: letteralmente lo scorso anno ero tra i primi 10 del mondo, e ora invece sono a malapena una testa di serie. Ho perso contro dei clown… Voglio dire, odio dirlo ma devo essere onesto. Sto avendo una brutta stagione, un po’ ovunque. Ho dato il gioco per scontato e mi sono un po’ adagiato. Smetti di divertirti e ti ritrovi in ​​una posizione strana. Poi dimentichi cosa stavi facendo per vincere. Inizi a dubitare di te stesso e di tutto questo genere di cose. Ma è il gioco. È come qualsiasi cosa: niente è rose e fiori tutto il tempo, giusto? Dipende da quanto velocemente puoi uscirne”.

“C’è sempre la luce alla fine del tunnel”, continua Tiafoe. “O provi a ritrovarla con piccole vittorie o continui a lagnarti con te stesso e a fare la vittima. È lì che le cose diventano sempre più oscure, sempre più oscure”.

Parole davvero pesanti contro i colleghi che l’hanno sconfitto, definiti senza mezzi termini “clown”. Apostrofare in modo così maldestro tennisti di valore come ad esempio Machac, Tsitsipas, Draper, O’Connell, Shelton o Shapovalov solo per citarne alcuni è una caduta di stile non da poco.

È ancor più surreale se pensiamo che Frances sia stato candidato al premio Stefan Edberg per il fair play a fine 2023, e alle tante sceneggiate orchestrate dal Tiafoe in molti suoi match. Caro Frances, non ci siamo proprio. Forse prima di parlare dei colleghi come “buffoni”, faresti meglio a guardarti allo specchio…

Marco Mazzoni