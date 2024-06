Raonic da record: 47 ace nella vittoria al Queen’s

Incredibile prestazione al servizio per Milos Raonic. Il gigante canadese sull’erba del Queen’s di Londra ha vinto il suo match di esordio battendo Cameron Norrie per 6-7(6), 6-3, 7-6(9) realizzando la cifra record di 47 ace! È il maggior numero di ace realizzati in un match disputato sulla distanza di due set su tre (dal 1991, quando è tenuta la statistica), che supera il precedente record detenuto fino a ieri da Ivo Karlovic, 45 ace sull’erba di Halle (quarti di finale 2015, contro Berdych). Il 42,7% dei punti vinti da Milos nel match sono stati ace, pazzesco.

A HUGE win 💪@milosraonic serves a record-breaking 47 aces as he defeats Norrie in the first round at @QueensTennis! pic.twitter.com/TIEgabiBxH — Tennis TV (@TennisTV) June 17, 2024

Il canadese, da poco rientrato sul tour dopo un lunghissimo stop che aveva fatto ipotizzare un ritiro definitivo, non è nuovo a prestazioni del genere, visto che il suo servizio è il colpo principale del suo repertorio.

“Con il punteggio e la necessità di salvare i match point, avevo bisogno di ognuno di questi ace”, ha detto Raonic a fine partita. “Ma il servizio è sempre stato il colpo più importante per me. Questo piccolo record è qualcosa di speciale, qualcosa di significativo. Sono contento che dietro a questo ci sia anche una vittoria perché forse mi sentirei diversamente o forse un po’ più amareggiato se avessi perso la partita nonostante questi ace. È una statistica divertente di cui essere orgogliosi”.

Karlovic aveva realizzato 44 ace anche nel 2014 a Zagabria. Altri incontri con incredibile numero di ace: Philippoussis a Kuala Lumpur (1995), 44 ace; Kyrgios 44 a Brisbane (2019); Isner 44 ace a Dallas (2023) e poi 43 al Queen’s (2016); Fish 43 a Lione (2007); Opelka 43 a New York (2019).

Mario Cecchi