Djokovic sorprende a Belgrado: passeggia senza stampelle a soli 7 giorni dall’operazione al ginocchio

A soli sette giorni dall’intervento chirurgico al ginocchio destro a cui si è sottoposto a Parigi, Novak Djokovic è stato avvistato per le strade di Belgrado camminare senza stampelle, seppur con una leggera zoppia. La notizia, riportata dal quotidiano serbo Telegraf, ha suscitato grande interesse e curiosità tra i fan del tennista serbo.

Secondo quanto emerso, Djokovic avrebbe optato per un trattamento accelerato presso il Center for Hyperbaric Medicine di Belgrado, con l’obiettivo di recuperare il più rapidamente possibile dalla sua lesione e tornare a competere sui campi da tennis.

L’apparizione del campione serbo per le vie della capitale ha rappresentato un segnale incoraggiante per tutti coloro che sperano di rivederlo presto in azione. Nonostante la zoppia ancora evidente, il fatto che Djokovic sia già in grado di camminare senza l’ausilio delle stampelle a così breve distanza dall’operazione lascia ben sperare per un suo rapido recupero.

Non è la prima volta che il numero 3 del mondo dimostra una straordinaria capacità di recupero dagli infortuni. In passato, Djokovic ha stupito tutti per la velocità con cui è riuscito a rimettersi in forma dopo problemi fisici che avrebbero richiesto tempi di recupero più lunghi per la maggior parte degli atleti.

Ora, l’attenzione dei tifosi è tutta rivolta ai prossimi aggiornamenti sulle condizioni di Novak Djokovic e sui tempi del suo rientro nel circuito ATP. Molti sperano di poterlo rivedere in campo già in occasione dei prossimi tornei importanti, anche se è ancora presto per fare previsioni precise.

Quel che è certo è che il fenomeno serbo sta facendo di tutto per accelerare il suo recupero e tornare a calcare i campi da tennis il prima possibile. La sua dedizione e la sua determinazione sono un esempio per tutti gli sportivi e un motivo di ispirazione per i suoi innumerevoli fan in tutto il mondo.

Non resta che attendere ulteriori notizie e sperare che Novak Djokovic possa presto tornare a regalarci le sue magie sul campo, confermandosi ancora una volta come uno dei più grandi campioni della storia del tennis.





Francesco Paolo Villarico