Da Perugia: Una notte da sold out. Darderi “il meglio deve ancora venire. Cinà? il futuro”. Fognini batte Dalla Valle in tre set

Neanche un posto libero sul Campo Centrale del Tennis Club Perugia: la seconda sessione serale degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup è da sold out. I derby vinti da Luciano Darderi e Fabio Fognini hanno illuminato la notte nel torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events (9-16 giugno). Per l’italo-argentino, testa di serie numero 1 e in tabellone grazie ad una wild card concessa dalla FITP è arrivato il successo per 6-3 6-0 sul classe 2007 Federico Cinà, anche lui beneficiario di un invito dalla parte della Federazione. Al prossimo turno Darderi affronterà Andrea Pellegrino, che per accedere agli ottavi ha superato Giovanni Fonio per 6-3 7-5. In main draw grazie alla wild card ricevuta dall’organizzazione, il numero 5 del seeding Fognini si è invece imposto su Enrico Dalla Valle con il punteggio di 6-1 1-6 6-1 e per un posto nei quarti se la vedrà con Matteo Gigante, che ha eliminato Samuel Vincent Ruggeri con lo score di 7-5 6-3.

Darderi batte e incorona Cinà: “È già un grande giocatore” – Non poteva iniziare meglio la corsa al titolo del numero uno del tabellone, Luciano Darderi. Alla terza partecipazione agli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup, dove nel 2022 si spinse sino alle semifinali, il numero 41 del mondo ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-0 il diciassettenne palermitano Federico Cinà, che nonostante il risultato ha messo in mostra un grande tennis meritandosi i complimenti dell’avversario. “Federico è già un grande giocatore e ha un futuro brillante davanti a sé. Gli auguro il meglio – le parole al termine della partita di Darderi, che può dirsi soddisfatto del suo esordio -. Sono molto contento della mia prova, sono cresciuto tanto ma la stagione è ancora lunga. Non riesco ancora a credere di poter giocare le Olimpiadi”. Luciano sarà uno dei quattro giocatori, insieme a Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, che rappresenteranno l’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e punta a far bene nel capoluogo umbro prima di concentrarsi sulla stagione sull’erba. Negli ottavi di finale troverà al di là della rete Andrea Pellegrino, che in apertura di programma ha sconfitto Giovanni Fonio per 6-3 7-5: “Lo conosco, è un amico e gioca molto bene. Io guardo dalla mia parte e voglio continuare così. Quest’anno ho iniziato da numero 140 del mondo, ho guadagnato posizioni in classifica e anche tanta fiducia”.

Perugia accoglie Fognini – Una conclusione di giornata da ricordare. A suon di magie Fabio Fognini stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events. Il tennista ligure, ex numero 9 del mondo, ha superato Enrico Dalla Valle con lo score di 6-1 1-6 6-1 dopo quasi due ore di battaglia. Per Fognini sarà sfida agli ottavi con Matteo Gigante, che al primo turno ha avuto la meglio su Samuel Vincent Ruggeri per 7-5 6-3: “Devo ringraziare questo pubblico che mi ha dato una grande mano – le parole di Fognini -. Sono arrivato ieri in città. In questo momento della mia carriera a 37 anni la famiglia è la mia priorità, ma giocare davanti al pubblico italiano è sempre incredibile. Adesso avrò il giorno di riposo e spero di sfruttarlo al meglio”.