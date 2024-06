Carlos Alcaraz, orgoglioso e maturo dopo la vittoria del Roland Garros 2024: “Quel bambino sarebbe orgoglioso di sapere che qualche anno dopo avrebbe realizzato il suo sogno”

Carlos Alcaraz ha conquistato il suo primo Roland Garros, aggiungendo il trofeo parigino ai titoli già vinti agli US Open e a Wimbledon. Lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta di saper gestire la pressione e le difficoltà, continuando a scrivere pagine di storia nel tennis. In conferenza stampa, Carlitos ha condiviso le sue prime riflessioni da campione dello Slam francese.

Alla domanda su cosa direbbe al bambino che sognava di vincere a Parigi, Alcaraz ha risposto: “Quel bambino sarebbe orgoglioso di sapere che qualche anno dopo avrebbe realizzato il suo sogno. Ho lavorato molto duramente per conquistare questo tipo di trofei, questo tipo di tornei con cui ho sognato, che vedevo in televisione e dicevo che un giorno li avrei vinti. Realizzare tutte queste cose è bellissimo sia per la mia famiglia, che per la mia gente e per me, realizzare i propri sogni è sempre molto bello”.

Il giovane campione si è detto orgoglioso di entrare nella storia del tennis: “Per me è un orgoglio essere nella storia del nostro sport. Mettere il mio nome, un ragazzo di El Palmar, di Murcia, che raggiunge record storici, è qualcosa di meraviglioso per me, per la mia famiglia e per tutta la mia gente. È qualcosa che ci godremo e spero che non me lo tolgano presto”.

Riguardo alla lezione appresa in questo torneo, Alcaraz ha sottolineato l’importanza della forza mentale: “La lezione che ho imparato in questo torneo è che la forza mentale vince le partite. Questa è la lezione che ho imparato al Roland Garros. Non è necessario giocare in modo brillante, non è necessario giocare il mio miglior tennis o la mia versione migliore per vincere. Si vince molto anche con la testa. Se sei debole mentalmente, anche se giochi il miglior tennis della tua vita, probabilmente non supererai le avversità né potrai vincere un torneo del Grande Slam”.

Alcaraz ha anche parlato dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi: “Avrò dei ricordi quando tornerò qui per le Olimpiadi, non ti mentirò. Può essere un torneo molto bello, le mie prime Olimpiadi quaranta giorni dopo aver vinto il mio primo Roland Garros. Può essere molto speciale per me, non vedo l’ora, di lottare per l’oro olimpico per il mio paese, di giocare il doppio con Rafa Nadal, sono cose che non crederò finché non le vivrò”.

Infine, il giovane campione ha riflettuto sulla sua maturazione e sui suoi alti e bassi: “Ci sono stati momenti in cui ho dovuto prendere decisioni molto difficili, di non giocare tornei a cui tenevo molto. Ho dovuto fare i conti con l’incertezza, di non sapere se sarei arrivato o meno, in che modo sarei arrivato ai tornei. Devo anche ringraziare la mia squadra, non è un percorso che faccio da solo, ma con la squadra che ho scelto, che considero come una famiglia. Da queste situazioni si impara molto, anche dagli allenamenti di due ore e mezza, di tre ore, alla stessa intensità per tutto il tempo, senza alti e bassi o disconnessioni di ogni genere”.





Francesco Paolo Villarico