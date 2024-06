Errani: “Paolini deve credere in sé stessa. Vederla in finale mi commuove” (audio completo conferenza stampa)

Doppia finale per Jasmine e quarta finale in doppio per Sara. Le due azzurre hanno battuto in rimonta Kostyuk/Ruse dopo essere state malmenate nel primo set. Una vittoria importante. Paolini doppia finale al Roland Garros, Errani quarta finale in doppio dopo una vinta e due perse.

Paolini : ” E’ stato un match duro nel primo set non abbiamo visto una palla. Poi ci siamo dette peggio di così non può andare ed abbiamo cercato di rientrare in partita. E ci siamo riuscite e bene.”

Errani : “Quella di domani sarà un momento speciale, per Jasmine. E’ incredibile cosa ha fatto. Non so cosa le dirò, ma spero di poterla aiutare. Sarà un momento speciale spero che ne approfitti fino in fondo. L’importante è credere in sé stessa. L’avversaria è forte, ma deve credere in sé stessa e dare il massimo. Non farsi condizionare dal momento né dall’avversaria. Tutte e due le finali sono importanti. Sono contenta di essere nel suo box. Siamo molte amiche e vederla in finale mi commuove. Oggi mi ha già fatto piangere perché non avrei mai immaginato di ritrovarmi qui in finale. Vediamo cosa possiamo fare domani ed anche domenica.”

Di seguito l’audio integrale





Da Parigi il nostro inviato Enrico Milani