Torneo Avvenire: tre italiani ai quarti di finale

Fuori il favorito della vigilia: il numero 1 del tabellone Under 14, il rumeno Andrei Radu è stato eliminato dal lettone Gustav Brizs con un doppio 7-5. In automatico il giocatore da battere è il numero 2, l’olandese Stan Put che è approdato ai quarti di finale dell’Avvenire rifilando un doppio 6-2 allo spagnolo Escarda Pineiro.

La grande vittoria di giornata porta la firma di un talento di casa, il portacolori del circolo Milano Bonacossa Giorgio Ghia: è lui l’unico Tricolore ancora in gara. Ghia avanza e fa fuori anche lo spagnolo Fernando Fontan Pardo De Santayana per 6-3, 6-4. Il gigante lombardo se la vedrà nei quarti di finale contro il finlandese Alex Tuomolin, numero 3 del seeding, che ha sconfitto l’altro azzurro Alessandro Gallo. Salutano il Club Ambrosiano anche Tommaso Fumagalli, Lorenzo Rampinelli e Cesare Cattaneo.

Meno soprese nel femminile con le prime quattro teste di serie ancora in gara: la rumena Pop, prima favorita del seeding ha faticato parecchio nel primo set contro l’italiana Sofia Ferraris, ma ha poi chiuso il discorso in due set: 7-5, 6-1. Solo tre game invece per Arianna Ovarelli che cede il passo alla numero 2, la lettone Berzina, per 6-2, 6-1, così come ha concesso solo tre game l’israeliana Baranes all’italiana Martina Matarrese. La numero 3, la lettone Darina Matvejeva, ha superato la svedese Bernstein, che si è ritirata al secondo set.

Il match del giorno. L’oscar per la partita più avvincente del Day 3 della 57° edizione dell’Avvenire va al derby azzurro nel tabellone femminile. La sfida tra Anna Nerelli e Elisa Pieri è stata una maratona decisa al terzo set, in rimonta, per 4-6, 6-2, 6-4 a favore di Nerelli, di Grossetto, sulla toscana Pieri, sorella di Jessica e Tatiana, nomi già noti nel panorama Itf e Wta italiano. L’altro derby invece ha visto il netto successo della romana Delle Molle che ha concesso appena un game alla milanese Castracani.

Visita importante questa mattina al Club Ambrosiano. Brian Morris, CEO e Founder del Gruppo Aspria, ha potuto vedere i campioni di domani in scena all’Avvenire, evidenziando la sua soddisfazione: “Questo è un club fantastico e ha un grande futuro. A parte gli anni della Pandemia in cui abbiamo avuto qualche interruzione, il torneo è un evento di lunga tradizione e molto prestigioso per i giocatori junior. E tutti i grandi campioni sono passati attraverso l’Avvenire. Adesso possiamo vedere come la maturazione, lo sviluppo dei giocatori, avvenga molto prima, quindi quello che stiamo cercando è di cambiare con i tempi, per assicurarci di poter mostrare e catturare il talento che ora si vede da un’età molto più giovane. Per noi l’entusiasmo è avere sia under 14 che under 16. E abbiamo alcuni esperti che ci guidano su come il torneo dovrebbe evolversi. Ma la cosa fantastica è che abbiamo una grande organizzazione. Sono molto orgoglioso del team qui”. Poi un riferimento a Jannik Sinner parlando proprio dell’importanza del torneo Avvenire in prospettiva futura e i risvolti nazionali: “Basta guardare Sinner – ha sottolineato Morris – Sono qui nel giorno in cui è diventato numero uno. È fantastico per il tennis italiano. Penso sia la prima volta che avete un numero uno, il numero uno del mondo in Italia. Questo sarà entusiasmante per chiunque nella comunità del tennis, perché vogliamo che i giovani pratichino sport e siano molto attivi”.

Femminile, Avvenire Under 14 Girls. Ottavi:

K. Berzina (LAT, 2) b. A. Ovarelli (ITA) 6-2, 6-1; V. Navratilova (CZE) b. S. Kovacevic (SLO) 6-3, 6-4; D. Matvejeva (LAT, 3) b. G. Bernstein (SWE) 6-3, 2-0; V. Pop (ROU, 1) b. S. Ferraris (ITA) 7-5, 6-1; K. Prikrylova (CZE) b. O. Manhard (ISR) 6-2, 7-5; A. Nerelli (ITA) b. E. Pieri (ITA) 4-6, 6-2, 6-4; S. Dalle Molle (ITA) b. C. Castracani (ITA) 6-0, 6-1; D. Baranes (ISR) b. M. Matarrese (ITA) 6-3, 6-0.

Maschile, Avvenire Under 14 Boys. Ottavi:

S. Put (NED) b. T. Escarda (ESP) 6-2, 6-2; G. Ghia (ITA) b. Fontan Pardo de Santayana (ESP) 6-3, 6-4; I. Banares Lasala (ESP) b. T. Fumagalli (ITA) 6-1, 6-0; D. Mokan (HUN) b. K. Ketola (FIN) 6-0, 6-3; Yang (CHN) b. Cattaneo (ITA) 7-6, 1-6, 6-4; E. Khaikov (RUS) b. L. Rampinelli (ITA) 6-3, 6-2; A. Tuomolin (FIN) b. A. Gallo (ITA) 6-2, 6-3.

TORNEO UNDER 16. È ancora a forti tinte azzurre il torneo Under 16. Domani si giocano le semifinali e venerdì si assegneranno i titoli. Nel poker di nomi a caccia delle finali di venerdì ci sono tre italiani e un portoghese: Goncalo da Rosa Castro è il nome da battere. Il numero uno del tabellone Under 16 si dovrà difendere dai tre azzurri Maina, Pansecchi e Baroni che fanno sognare una finale tutta italiana.

Nel femminile c’è un’italiana in ciascuna semifinale. Nella parte alta Carla Giambelli, che ha sconfitto la numero 1, la polacca Sybicka, se la vedrà con la rumena Olariu, nella parte bassa Martina Cerbo affronterà la bosniaca Kovacevic.

Under 16 Maschile quarti di finale:

F. Pansecchi (ITA) b. L. Fiocchi (ITA) 6-2, 6-0; A. Maina (ITA) b. M. Maniglia (ITA) 2-6, 7-5, 6-2; G. Castro (POR) b. M. Meacci (ITA) 6-0, 6-4; M. Baroni (ITA) b. A. De Cesaris (ITA) 7-6, 6-3.

Under 16 Femminile quarti di finale:

M. Cerbo (ITA) b. B. Gatti (ITA) 4-6, 7-5, 6-1; C. Giambelli (ITA) b. O. Sybicka (POL) 6-2, 6-4; A. Olariu (ROU) b. V. Kravchenko (ITA) 6-2, 6-1; T. Kovacevic (BIH) b. K. Smidova (CZE) 6-1, 6-0.

Eventi paralleli. Presso lo Studio 1 del Club Ambrosiano si è tenuto un importante incontro: per la rassegna “Oltre l’Avvenire” il Professor Roberto Boffi, responsabile della Pneumologia e del Centro antifumo dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, ha presentato il libro “Smetti di fumare con gusto” e ha tenuto una conferenza sui danni della sigaretta tradizionale e quella elettronica, un argomento molto sentito dai giovani e apprezzato dai tennisti che sognano di diventare un domani dei campioni, ma soprattutto dei professionisti.

Domani, giovedì 6 giugno, start alle ore 10. Si giocheranno i quarti di finale di tutti i tabelloni dell’Avvenire Under 14, mentre dell’under 16 si disputeranno le semifinali. Tutti gli incontri sui campi in terra rossa del Club Ambrosiano in via Feltre 33 a Milano. In allegato foto by Roberta Corradin: Giorgio Ghia e panoramica Club Ambrosiano