Djokovic forfait a Roland Garros per il problema al ginocchio. SINNER NUOVO N.1 AL MONDO!!!

Novak Djokovic ha annunciato il ritiro dall’edizione 2024 di Roland Garros per il problema al ginocchio. Si ritira prima di scendere in campo nel suo match di quarti di finale a Parigi. La conseguenza è che Jannik Sinner diventerà n.1 del mondo lunedì 10 giugno. Sarà il 29esimo numero uno del tennis, da quanto – agosto 1973 – la classifica mondiale del tennis è stilata al computer.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury. Wishing Novak a speedy recovery pic.twitter.com/Ilb6HynTzw — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024

Si ferma a 428 settimane complessive la leadership di Novak Djokovic come n.1 del mondo. Jannik da settimane era a ridosso del serbo, forte di prestazioni eccezionali dallo scorso autunno. Ricordiamo che da US Open, Sinner ha perso solo 4 partite, e 2 nel 2024. Un traguardo raggiunto per il ritiro di Novak – a cui auguriamo una prontissima ripresa – ma assolutamente meritato. Il campo da mesi parla chiaro: Sinner è il miglior tennista del mondo.

seguono aggiornamenti