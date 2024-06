Dal Roland Garros: Parlano Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Musetti “E’ stata la partita più intensa della mia vita. Djokovic “Chi può dormire adesso? È impossibile. Se avete una festa, io ci vengo” (sintesi video della partita)

Lorenzo Musetti: “E’ stata la partita più intensa della mia vita alla fine si è visto perché lui è la leggenda, il campione immortale di questo sport.

Da quando mi ha breakkato nel quarto le cose sono cambiate. Peccato, perché la partita si era messa bene, mi sentivo padrone in campo e ci credevo. Ma da quel break è come se lui avesse tolto le catene, ha cominciato a servire e a rispondere incredibilmente e al quinto set ha giocato ad un livello pazzesco, considerato il numero di ore di gioco. Quel momento gli ha dato convinzione e fiducia sia a livello fisico sia mentale. Prima lo vedevo più arrendevole ma da lì è riemersa l’energia e l’intensità. Stasera ha vinto il migliore, io ho pochi rimpianti e anche il mio team è molto soddisfatto. Oggi è mancata solo la vittoria.

A Parigi mi sento a casa e gioco sempre il mio miglior tennis. Su questo campo ci lascio sempre il cuore, anche se con Nole sono state due sconfitte amare. La cosa più importante e positiva di questa partita è che ho giocato dal primo all’ultimo punto, è una cosa da rimarcare, importantissima per i miei step di crescita. E’ fondamentale fare partite a questo ritmo e livello. Diciamo che il test personale è abbondantemente superato. Ora un po’ di riposo e inizierà la preparazione per la stagione su erba”.

Impressionante la battaglia che hanno messo in scena Novak Djokovic e Lorenzo Musetti nelle prime ore di sabato al Roland Garros. Il serbo esprime ciò che prova in campo subito dopo aver vinto: “Molte grazie. Cerco di parlare in francese perché ve lo meritate. Cosa posso dire? Congratulazioni a Musetti per una grande battaglia, un peccato che abbia perso. Qualcuno doveva perdere questa notte, o questa mattina”, dice ridendo. “Gli ho detto che è stato incredibile, un peccato perché era molto vicino alla vittoria. Ho avuto un po’ di fortuna all’inizio del quarto set perché giovaca meglio di me, non avevo abbastanza soluzioni per il suo gioco. Era impenetrabile. Faceva tutto con una qualità molto alta, con meno errori. Sono stato in difficoltà. Mi avete dato energia sul 2-2 del quarto set, sono stato un giocatore diverso”, dice al pubblico. “Chi può dormire adesso? È impossibile. Se avete una festa, io ci vengo”.





Marco Rossi