Swiatek vince dopo una dura battaglia contro Naomi Osaka e avanza al terzo turno del Roland Garros. La polacca ha annullato anche un match point

Che spettacolo! Iga Swiatek, numero uno al mondo e campionessa del Roland Garros nel 2020, 2022 e 2023, è sopravvissuta questo mercoledì a un duello epico – il migliore del torneo fino ad ora – per qualificarsi ancora una volta per il terzo turno. Questa è la 16ª vittoria consecutiva della polacca di 22 anni in questo torneo e la 14ª nel circuito, dopo aver vinto i titoli nei WTA 1000 di Madrid e Roma.

In un duello tra due delle più grandi campionesse di Grand Slam in attività (entrambe hanno quattro titoli del Grande Slam e solo Venus Williams, che attualmente compete poco, ha più Major di loro), Swiatek ha superato la giapponese Naomi Osaka, ex numero uno al mondo, con il punteggio di 7-6(1), 1-6 7-5, in un incredibile incontro di tre ore che entrerà nella storia di questo torneo.

Osaka ha giocato la migliore partita della sua carriera sulla terra battuta, ha condotto per 5-2, 30-0 nel terzo set e ha avuto anche un match point quando ha servito sul 5-3, ma non è riuscita a chiudere (Swiatek ha fatto un’ottima risposta sul secondo servizio sul match point) e alla fine ha visto la polacca ribaltare la situazione per trionfare in modo assolutamente epico. Swiatek vince e rafforza il suo status di favorita a Parigi, ora che ha vinto dopo essere stata a un punto dalla sconfitta. La polacca attende la vincitrice dell’incontro tra la ceca Marie Bouzkova e la croata Jana Fett al terzo turno.

GS Roland Garros Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 7 1 7 Naomi Osaka Naomi Osaka 6 6 5 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Iga Swiatek 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 1-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi