Flavio Cobolli continua la sua corsa nell’ATP250 di Ginevra. L’azzurro è in semifinale

Flavio Cobolli prosegue la sua avventura nell’ATP250 di Ginevra con una convincente vittoria sul kazako Alexander Shevchenko, numero 61 del mondo. Con un duplice 6-4 in 58 minuti di gioco, Cobolli ha dimostrato di essere in gran forma sulla terra rossa elvetica, guadagnandosi l’accesso alle semifinali del torneo.

Le statistiche confermano la superiorità di Cobolli in questa partita: l’italiano ha fatto la differenza con i punti vinti con la prima di servizio (82% rispetto al 69% del rivale) e in risposta alla prima dell’avversario (38% rispetto al 18%). Inoltre, Flavio ha messo a segno 14 vincenti e commesso solo 11 errori non forzati.

Nel primo set, l’azzurro ha impiegato qualche game per entrare in partita, subendo inizialmente il gioco del rovescio di Shevchenko. Tuttavia, grazie al miglioramento del rendimento del suo dritto, Cobolli è riuscito a tenere testa al suo avversario nei primi turni di servizio. Il momento chiave del set è arrivato nel settimo game, quando Flavio ha piazzato il break decisivo grazie ad alcune risposte pregevoli, chiudendo la frazione poi sul punteggio di 6-4.

Nel secondo set, Cobolli ha alzato ulteriormente il livello del suo gioco, mostrando maggiore scioltezza in campo. Shevchenko ha faticato a tenere il ritmo imposto dall’italiano, subendo due break che hanno portato l’azzurro sul 5-1. Nonostante un momento di incertezza nell’ottavo game, in cui Cobolli non ha sfruttato due match-point e ha subito il contro-break, il giovane tennista è stato bravo a resettare e a gestire in maniera ottimale il decimo gioco portando a casa la partita per 6 a 4.

Con questa vittoria, Cobolli raggiunge la semifinale dell’ATP250 di Ginevra, dove affronterà il norvegese Casper Ruud. Inoltre, grazie a questo risultato, il tennista romano si assicura la posizione numero 53 nel ranking virtuale, confermando il suo momento di forma e il suo talento sulla terra rossa.

ATP Geneva Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 4 4 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistiche 🇰🇿 Alexander Shevchenko 🇮🇹 Flavio Cobolli Ace 2 1 Doppi falli 1 1 Percentuale prime di servizio 71% (40/56) 55% (38/69) Punti vinti con la prima 63% (25/40) 82% (31/38) Punti vinti con la seconda 69% (11/16) 45% (14/31) Palle break salvate 40% (2/5) 83% (5/6) Punti vinti in risposta sulla prima 18% (7/38) 38% (15/40) Punti vinti in risposta sulla seconda 55% (17/31) 31% (5/16) Palle break convertite 17% (1/6) 60% (3/5) Punti vinti a rete 0% (0/5) 83% (10/12) Vincenti 14 14 Errori non forzati 10 11 Punti vinti al servizio 64% (36/56) 65% (45/69) Punti vinti in risposta 35% (24/69) 36% (20/56) Punti totali vinti 48% (60/125) 52% (65/125) Velocità massima servizio 211 km/h 211 km/h Velocità media prima di servizio 177 km/h 192 km/h Velocità media seconda di servizio 145 km/h 161 km/h





Marco Rossi