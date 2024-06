Coppa Davis, sfuma la promozione: biancazzurri sconfitti 2-1 dall’Armenia

Promozione sfiorata per la squadra biancazzurra impegnata a Tirana per le sfide del gruppo IV di Coppa Davis, zona Europa.

Nella sfida dei playoff promozione contro l’Armenia i biancazzurri hanno ceduto per 2-1, dovendo dire addio ai buoni propositi di fare ritorno nel gruppo III.

Nel primo singolare Filippo Tommesani ha lottato ma ha ceduto con un doppio 6-4 ad Avanesyan. Vittoria abbastanza agevole, invece, per Marco De Rossi, che si è imposto per 6-0 6-2 su Khachatryan.

Decisivo è stato allora il doppio, che ha visto De Rossi e Tommesani in partita nel primo set, perso 6-3, e cedere più velocemente nel secondo, portato a casa dalla coppia armena con il parziale di 6-1.

“Siamo andati veramente vicinissimi alla promozione – commenta l’ufficiale di squadra e membro federale Roberto Pellandra-. Ai ragazzi non possiamo rimproverare davvero nulla, hanno giocato al massimo delle loro possibilità. A tutti faccio i miei complimenti. Ci riproveremo l’anno prossimo”.

La formazione, capitanata da Domenico Vicini, oltre a De Rossi e Tommesani era composta dal diciassettenne Mattia Muraccini, autore di una bella vittoria nella giornata di ieri, e da Umberto Vanucci.