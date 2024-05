Roland Garros – Qualificazioni Italiani: I risultati con il dettaglio del Day 3. Mattia Bellucci al turno decisivo. Napolitano si ferma al secondo turno. In campo altri sei azzurri (LIVE e con il video del primo allenamento di Sinner a Parigi)

📺❤️ LiveTennis TV – Jannik Sinner si allena sui campi del Roland Garros 2024

, dopo aver mostrato una rinnovata fiducia e un tennis di qualità agli Internazionali BNL d’Italia, non è riuscito a superare l’ostacolo rappresentato dal giapponese Shintaro Mochizuki (n.163) nel secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros. Il piemontese si è arreso con il punteggio di 6-3 6-2, interrompendo così il suo cammino verso il main draw del prestigioso Slam parigino.Sorride, invece,, che ha centrato l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni grazie a una vittoria sul sudafricano Lloyd Harris, ex numero 31 del mondo attualmente scivolato alla posizione 138 del ranking ATP. Bellucci si è imposto con il punteggio di 6-1 7-6(9) al termine di un secondo set ricco di emozioni e colpi di scena.Dopo aver dominato il primo set, Bellucci ha dovuto fare i conti con un Harris più combattivo nel secondo parziale. L’azzurro ha recuperato uno svantaggio di 1-3 e ha annullato una palla set sul 4-5, trovandosi al servizio. Bellucci ha dovuto fronteggiare altri tre set point consecutivi sul 5-6 0-40 e due ulteriori set point nel tiebreak prima di chiudere la contesa per 11-9.Al turno decisivo delle qualificazioni, Mattia Bellucci affronterà per la prima volta in carriera lo spagnolo, numero 190 del ranking mondiale. Una sfida cruciale per il giovane azzurro, che cercherà di conquistare un posto nel tabellone principale del Roland Garros e di proseguire la sua crescita.

Roland Garros (🇫🇷 Francia) – 2° Turno Qualificazione, terra battuta

GS Roland Garros Sara Errani [1] Sara Errani [1] 6 6 Alice Tubello Alice Tubello 2 1 Vincitore: Sara Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Alice Tubello 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Alice Tubello 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Alice Tubello 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Alice Tubello 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Alice Tubello 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Alice Tubello 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Alice Tubello 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Gregoire Barrere [10] Gregoire Barrere [10] 30 6 2 Andrea Pellegrino • Andrea Pellegrino 30 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 2-4 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Andrea Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Gregoire Barrere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Gregoire Barrere 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Andrea Pellegrino 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Adrian Andreev • Adrian Andreev 15 6 5 3 Giulio Zeppieri [31] Giulio Zeppieri [31] 15 4 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Adrian Andreev 15-0 15-15 3-4 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Adrian Andreev 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Adrian Andreev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Adrian Andreev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Adrian Andreev 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Adrian Andreev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Adrian Andreev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Adrian Andreev 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Adrian Andreev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Adrian Andreev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Adrian Andreev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Adrian Andreev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Adrian Andreev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Adrian Andreev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Adrian Andreev 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 6 6 Stefano Napolitano [18] Stefano Napolitano [18] 3 2 Vincitore: Shintaro Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Stefano Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Shintaro Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Stefano Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Shintaro Mochizuki 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Stefano Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Stefano Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Shintaro Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Stefano Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Stefano Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Stefano Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Stefano Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Stefano Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 10:00

Match 2:

Mattia Bellucci vs Lloyd Harris



GS Roland Garros Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 7 Lloyd Harris [20] Lloyd Harris [20] 1 6 Vincitore: Mattia Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 Mattia Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Mattia Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Mattia Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Mattia Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Lloyd Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Mattia Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Lloyd Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Mattia Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lloyd Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Mattia Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Mattia Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Lloyd Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Mattia Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Lloyd Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Mattia Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina 0 6 3 5 Matteo Gigante [28] • Matteo Gigante [28] 0 4 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Matteo Gigante 5-6 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Matteo Gigante 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Matteo Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Matteo Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Matteo Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Matteo Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Matteo Gigante 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Matteo Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Matteo Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Dalibor Svrcinavs Matteo Gigante

Match 4:

Bernabe Zapata Miralles vs Francesco Maestrelli



