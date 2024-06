ATP 500 Queen’s: Il Tabellone di Qualificazione. Spot non facile per Luca Nardi

ATP 500 Queen’s – Tabellone Qualificazione – erba

1. [WC] Henry Searlevs [7] Rinky Hijikata2. [WC] Paul Jubbvs [5] Mackenzie McDonald3. [WC] Jan Choinskivs [8/Alt] Zizou Bergs(non prima ore: 15:00)

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Luca Nardi vs Thanasi Kokkinakis

2. [3] Arthur Rinderknech vs Aleksandar Kovacevic

3. [1] Alexei Popyrin vs [Alt] Otto Virtanen (non prima ore: 16:00)

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Taro Daniel vs [6] Arthur Cazaux

2. [2] Giovanni Mpetshi Perricard vs Aleksandar Vukic (non prima ore: 15:00)