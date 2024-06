Lorenzo Musetti raggiunge la sua prima semifinale su erba a Stoccarda. Bublik si ritira ad inizio terzo set e sarà sfida con Berrettini

Lorenzo Musetti non si ferma più! Il talento di Carrara ha centrato la sua prima semifinale in carriera sull’erba, volando tra i migliori quattro del Boss Open di Stoccarda. A spianargli la strada ci ha pensato Alexander Bublik, costretto al ritiro sul punteggio di 4-6, 6-1, 1-0 in favore dell’azzurro. Il kazako, dopo un primo set in cui aveva fatto la voce grossa al servizio, si è spento piano piano, complice un problema fisico che ne ha limitato il rendimento.

Nei primi giochi, abbiamo assistito al solito Bublik, umorale e imprevedibile. Il kazako ha iniziato la partita con il suo marchio di fabbrica, le tante palle corte (ben sette nei primi due giochi), dando vita a scambi spettacolari con Musetti, altro giocatore di immenso talento. L’italiano sul 3 pari ha ceduto il turno di battuta ai vantaggi e poco dopo il kazako ha chiuso la frazione per 6 a 4,

Nel secondo parziale, puntuale come un orologio svizzero, è arrivato il passaggio a vuoto di Bublik. Un errore di dritto, una palla corta senza senso e un doppio fallo hanno regalato il break a Musetti, che è volato sul 3-0 e ha annullato una palla break nel quinto game con una grande volée.

Bublik, però, non sembrava più lui. Niente giocate per il pubblico, niente colpi ad effetto. Solo un giocatore in difficoltà fisica, che ha alzato bandiera bianca nel secondo set (6-1 Musetti) e ha subito un altro break in avvio di terzo, prima di dire basta e stringere la mano all’azzurro.

Buona prova di Musetti, che ha annullato 3 palle break su 4 e ha risposto alla grande sulla seconda di Bublik (17/27), neutralizzando anche 13 ace del kazako. Ora, in semifinale, c’è l’attesissimo derby con Matteo Berrettini. Chi vince va in finale, ma una cosa è certa: a Stoccarda, sarà ancora grande Italia!

ATP Stuttgart Lorenzo Musetti [5] • Lorenzo Musetti [5] 0 4 6 1 Alexander Bublik [3] Alexander Bublik [3] 0 6 1 0 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Musetti 1-0 A. Bublik 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 6-1 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Lorenzo Musetti 🇰🇿 Alexander Bublik Punteggio servizio 278 237 Ace 4 13 Doppi falli 2 6 Percentuale prime di servizio 57% (35/61) 53% (31/58) Punti vinti con la prima 77% (27/35) 77% (24/31) Punti vinti con la seconda 54% (14/26) 37% (10/27) Palle break salvate 75% (3/4) 0% (0/3) Giochi di servizio giocati 9 9 Punteggio risposta 219 105 Punti vinti in risposta sulla prima 23% (7/31) 23% (8/35) Punti vinti in risposta sulla seconda 63% (17/27) 46% (12/26) Palle break convertite 100% (3/3) 25% (1/4) Giochi di risposta giocati 9 9 Punti vinti a rete 72% (18/25) 69% (9/13) Vincenti 21 23 Errori non forzati 6 14 Punti vinti al servizio 67% (41/61) 59% (34/58) Punti vinti in risposta 41% (24/58) 33% (20/61) Punti totali vinti 55% (65/119) 45% (54/119) Velocità massima servizio 208 km/h 223 km/h Velocità media prima di servizio 193 km/h 203 km/h Velocità media seconda di servizio 155 km/h 186 km/h





Marco Rossi