Sabalenka: “Preferisco guardare il tennis maschile”

Nel media day alla Caja Magica di Madrid, i vari campioni presenti al Masters 1000 e WTA 1000 nella capitale spagnola hanno risposto alle domande dei giornalisti. Singolare una dichiarazione di Aryna Sabalenka, ex n.1 del mondo e due volte campionessa agli Australian Open. Dopo la terribile vicenda che ha coinvolto l’ex compagno Konstantin Koltsov, tragicamente morto a Miami, la bielorussa è tornata a parlare ed è parsa piuttosto serena e sorridente. Ha affermato di non guardare molte partite delle colleghe e di preferire il tennis maschile.

“Un Big Three nel tennis femminile? Sento di aver un po’ abbassato il livello all’interno di quell’ipotetico trio, quest’ultimo mese sembra più un Big Two (ride). Sono comunque felice di far parte di questo gruppo. Spero di mantenere il mio livello e che le cose continuino ad andare così. Non guardo le loro partite, no: sento di aver giocato abbastanza contro di loro e che, se ne affronterò di nuovo una, il mio allenatore mi mostrerà le immagini delle loro partite per analizzarle e prepararmi. Non sono una che guarda troppo il tennis, preferisco guardare il tennis maschile piuttosto che quello femminile, sento che c’è più logica ed è più interessante da guardare”.

Parole che certamente fanno riflettere, visto che sono state pronunciate da una delle migliori giocatrici al mondo. Una considerazione anche per Garbine Muguruza, stella del tennis spagnolo da poco ufficialmente ritirata: “Cosa mi viene in mente pensando a lei? Moda, bellezza… Forza, combattente… tante cose. Era una giocatrice incredibile, sono felice di aver giocato contro di lei, anche se non per molto. L’atteggiamento che ha sempre avuto, era una grande combattente, con grande stile e bellezza anche fuori dal campo” conclude Sabalenka

Mario Cecchi