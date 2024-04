Sara Errani, senza tempo: a quasi 37 anni si qualifica per il main draw di Madrid. Al primo turno sfiderà Caroline Wozniacki

Sara Errani dimostra ancora una volta la sua tenacia. L’azzurra, a un passo dai 37 anni, si è qualificata per il tabellone principale del WTA 1000 di Madrid, battendo al turno decisivo delle qualificazioni la wild card spagnola Leyre Romero Gormaz con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-1 in una battaglia durata due ore e trentasette minuti.

Ora, l’attenzione si sposta sul sorteggio del main draw, dove sfiderà al primo turno Caroline Wozniacki.

Sarita continua a stupire e a emozionare, dimostrando che l’età è solo un numero quando si ha la grinta. La sua esperienza e la sua tenacia saranno un’arma in più nel main draw del torneo spagnolo.

La statistica parla chiaro: solo due doppi falli per l’italiana, con il 92% di prime in campo, mentre Romero Gormaz ha commesso ben sette doppi falli e nel terzo set ha ottenuto solo 3 punti su 9 con la prima di servizio.

Il match si è trasformato in una lotta sin dal primo scambio, con game lunghi, equilibrati e decisi ai vantaggi. Il servizio non ha fatto la differenza, ma è stata la determinazione di Errani a prevalere. Dopo un primo set in altalena, con break e controbreak, l’azzurra è riuscita a strappare il servizio all’avversaria sul 6.5, chiudendo per 7-5 la frazione.

Il secondo set ha seguito un copione simile, con Romero Gormaz che si è portata sul 2-0, per poi subire un parziale di tre giochi consecutivi. L’equilibrio si è protratto fino al 4-4, quando la spagnola è riuscita a brekkare la romagnola e a chiudere il set per 6-4.

Ma è nel terzo set che Sara Errani ha dimostrato tutto il suo carattere. Dopo un break per parte, l’azzurra ha piazzato un parziale di cinque giochi consecutivi, tenendo un game al servizio da 16 punti e annullando una palla break. La differenza l’hanno fatta la solidità mentale e la qualità del gioco della Errani, che ha chiuso il match per 6-1.

WTA Madrid Leyre Romero Gormaz Leyre Romero Gormaz 5 6 1 Sara Errani [20] Sara Errani [20] 7 4 6 Vincitore: Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Leyre Romero Gormaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Leyre Romero Gormaz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Leyre Romero Gormaz 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Leyre Romero Gormaz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Leyre Romero Gormaz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Leyre Romero Gormaz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Leyre Romero Gormaz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Leyre Romero Gormaz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Leyre Romero Gormaz 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Leyre Romero Gormaz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Leyre Romero Gormaz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Leyre Romero Gormaz 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Leyre Romero Gormaz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Leyre Romero Gormaz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Marco Rossi