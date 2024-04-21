WTA 1000 Madrid Copertina, WTA

WTA 1000 Madrid: Il Tabellone Principale. Sono quattro le azzurre al via

21/04/2024 18:57 7 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

ESP WTA 1000 Madrid – Tabellone Principale – Parte Alta – terra rossa
(1) Iga Swiatek POL vs Bye
Xiyu Wang CHN vs Ana Bogdan ROU
(WC) Alexandra Eala PHI vs Lesia Tsurenko UKR
Bye vs (27) Sorana Cirstea ROU

(23) Victoria Azarenka BLR vs Bye
Tatjana Maria GER vs Peyton Stearns USA
Sara Sorribes Tormo ESP vs Qualifier
Bye vs (16) Elina Svitolina UKR

(11) Beatriz Haddad Maia BRA vs Bye
Qualifier vs (WC) Caroline Wozniacki DEN
Marie Bouzkova CZE vs Katerina Siniakova CZE
Bye vs (19) Emma Navarro USA

(28) Elise Mertens BEL vs Bye
Sloane Stephens USA vs Martina Trevisan ITA
Donna Vekic CRO vs Qualifier
Bye vs (5) Maria Sakkari GRE

(3) Coco Gauff USA vs Bye
(WC) Brenda Fruhvirtova CZE vs Arantxa Rus NED
Qualifier vs (WC) Amanda Anisimova USA
Bye vs (31) Dayana Yastremska UKR

(18) Madison Keys USA vs Bye
Irina-Camelia Begu ROU vs (WC) Linda Fruhvirtova CZE
Naomi Osaka JPN vs Qualifier
Bye vs (15) Liudmila Samsonova RUS

(9) Jelena Ostapenko LAT vs Bye
Qualifier vs Paula Badosa ESP
(WC) Emma Raducanu GBR vs Karolina Pliskova CZE
Bye vs (17) Veronika Kudermetova RUS

(32) Leylah Fernandez CAN vs Bye
Diana Shnaider RUS vs Anastasia Potapova RUS
Sofia Kenin USA vs Anna Karolina Schmiedlova SVK
Bye vs (8) Ons Jabeur TUN

ESP WTA 1000 Madrid – Tabellone Principale – Parte Bassa – terra rossa
(6) Qinwen Zheng CHN vs Bye
Yulia Putintseva KAZ vs Yue Yuan CHN
Yafan Wang CHN vs Caroline Dolehide USA
Bye vs (30) Anhelina Kalinina UKR

(20) Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Bye
Qualifier vs Qualifier
Petra Martic CRO vs Cristina Bucsa ESP
Bye vs (10) Daria Kasatkina RUS

(14) Ekaterina Alexandrova RUS vs Bye
Nao Hibino JPN vs Ashlyn Krueger USA
Qualifier vs Anna Blinkova RUS
Bye vs (24) Anna Kalinskaya RUS

(25) Marta Kostyuk UKR vs Bye
Lauren Davis USA vs Mayar Sherif EGY
Lucia Bronzetti ITA vs Qualifier
Bye vs (4) Elena Rybakina KAZ

(7) Marketa Vondrousova CZE vs Bye
Shuai Zhang CHN vs Shelby Rogers USA
Mirra Andreeva RUS vs Taylor Townsend USA
Bye vs (29) Linda Noskova CZE

(21) Caroline Garcia FRA vs Bye
Xinyu Wang CHN vs Viktoriya Tomova BUL
Lin Zhu CHN vs (WC) Victoria Jimenez Kasintseva AND
Bye vs (12) Jasmine Paolini ITA

(13) Danielle Collins USA vs Bye
Clara Burel FRA vs Qualifier
Magdalena Frech POL vs Qualifier
Bye vs (22) Barbora Krejcikova CZE

(26) Katie Boulter GBR vs Bye
(WC) Robin Montgomery USA vs Elina Avanesyan RUS
Magda Linette POL vs Elisabetta Cocciaretto ITA
Bye vs (2) Aryna Sabalenka BLR

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7 commenti

miky85 21-04-2024 19:54

Swiatek

Rybakina

Gauff
Sabalenka

Sakkari
Kudermetova
Pavlyuchenkova
Paolini

Svitolina
Haddad
Osaka
Potapova
Zheng
Alexandrova
Vondrousova
Collins

 7
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brizz 21-04-2024 19:22

swiatek

rybakina

gauff
sabalenka

sakkari
jabeur
kalinina
garcia

azarenka
navarro
osaka
ostapenko
pavlyuchenkova
kalinskaya
vondrousova
collins

 6
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Salvo (Guest) 21-04-2024 19:14

Scritto da Mats

Scritto da Salvo
Ci sono alcuni spot golosi eventualmente per Errani, qualora dovesse qualificarsi…

Si, con la sfiga che ha..
Ultimamente si é beccata Osaka ad IW e Paolini a Stoccarda

Non vado oltre il match di Q1 con Riera….
😀

 5
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Mats 21-04-2024 19:10

Scritto da Salvo
Ci sono alcuni spot golosi eventualmente per Errani, qualora dovesse qualificarsi…

Si, con la sfiga che ha..
Ultimamente si é beccata Osaka ad IW e Paolini a Stoccarda

 4
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MAURO (Guest) 21-04-2024 19:04

Torneo spagnolo e nessuna WC alle spagnole.
Boh inspiegabile o forse non vogliono mandare atlete di basso livello a fare figure da “LEGNATA”

 3
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Salvo (Guest) 21-04-2024 19:03

Ci sono alcuni spot golosi eventualmente per Errani, qualora dovesse qualificarsi…

 2
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Salvo (Guest) 21-04-2024 19:01

WC a Montgomery inspiegabile.
Probabilmente qualche magheggio della società che organizza il torneo…

P.S.
Wozniacki si scordi la WC per Roma.

 1
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