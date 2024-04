WTA 1000 Madrid: Il Tabellone Principale. Sono quattro le azzurre al via

WTA 1000 Madrid – Tabellone Principale – Parte Alta – terra rossa

(1) Iga Swiatek vs Bye

Xiyu Wang vs Ana Bogdan

(WC) Alexandra Eala vs Lesia Tsurenko

Bye vs (27) Sorana Cirstea

(23) Victoria Azarenka vs Bye

Tatjana Maria vs Peyton Stearns

Sara Sorribes Tormo vs Qualifier

Bye vs (16) Elina Svitolina

(11) Beatriz Haddad Maia vs Bye

Qualifier vs (WC) Caroline Wozniacki

Marie Bouzkova vs Katerina Siniakova

Bye vs (19) Emma Navarro

(28) Elise Mertens vs Bye

Sloane Stephens vs Martina Trevisan

Donna Vekic vs Qualifier

Bye vs (5) Maria Sakkari

(3) Coco Gauff vs Bye

(WC) Brenda Fruhvirtova vs Arantxa Rus

Qualifier vs (WC) Amanda Anisimova

Bye vs (31) Dayana Yastremska

(18) Madison Keys vs Bye

Irina-Camelia Begu vs (WC) Linda Fruhvirtova

Naomi Osaka vs Qualifier

Bye vs (15) Liudmila Samsonova

(9) Jelena Ostapenko vs Bye

Qualifier vs Paula Badosa

(WC) Emma Raducanu vs Karolina Pliskova

Bye vs (17) Veronika Kudermetova

(32) Leylah Fernandez vs Bye

Diana Shnaider vs Anastasia Potapova

Sofia Kenin vs Anna Karolina Schmiedlova

Bye vs (8) Ons Jabeur

(6) Qinwen Zhengvs ByeYulia Putintsevavs Yue YuanYafan Wangvs Caroline DolehideBye vs (30) Anhelina Kalinina

(20) Anastasia Pavlyuchenkova vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Petra Martic vs Cristina Bucsa

Bye vs (10) Daria Kasatkina

(14) Ekaterina Alexandrova vs Bye

Nao Hibino vs Ashlyn Krueger

Qualifier vs Anna Blinkova

Bye vs (24) Anna Kalinskaya

(25) Marta Kostyuk vs Bye

Lauren Davis vs Mayar Sherif

Lucia Bronzetti vs Qualifier

Bye vs (4) Elena Rybakina

(7) Marketa Vondrousova vs Bye

Shuai Zhang vs Shelby Rogers

Mirra Andreeva vs Taylor Townsend

Bye vs (29) Linda Noskova

(21) Caroline Garcia vs Bye

Xinyu Wang vs Viktoriya Tomova

Lin Zhu vs (WC) Victoria Jimenez Kasintseva

Bye vs (12) Jasmine Paolini

(13) Danielle Collins vs Bye

Clara Burel vs Qualifier

Magdalena Frech vs Qualifier

Bye vs (22) Barbora Krejcikova

(26) Katie Boulter vs Bye

(WC) Robin Montgomery vs Elina Avanesyan

Magda Linette vs Elisabetta Cocciaretto

Bye vs (2) Aryna Sabalenka