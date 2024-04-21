WTA 1000 Madrid: Il Tabellone Principale. Sono quattro le azzurre al via
WTA 1000 Madrid – Tabellone Principale – Parte Alta – terra rossa
(1) Iga Swiatek vs Bye
Xiyu Wang vs Ana Bogdan
(WC) Alexandra Eala vs Lesia Tsurenko
Bye vs (27) Sorana Cirstea
(23) Victoria Azarenka vs Bye
Tatjana Maria vs Peyton Stearns
Sara Sorribes Tormo vs Qualifier
Bye vs (16) Elina Svitolina
(11) Beatriz Haddad Maia vs Bye
Qualifier vs (WC) Caroline Wozniacki
Marie Bouzkova vs Katerina Siniakova
Bye vs (19) Emma Navarro
(28) Elise Mertens vs Bye
Sloane Stephens vs Martina Trevisan
Donna Vekic vs Qualifier
Bye vs (5) Maria Sakkari
(3) Coco Gauff vs Bye
(WC) Brenda Fruhvirtova vs Arantxa Rus
Qualifier vs (WC) Amanda Anisimova
Bye vs (31) Dayana Yastremska
(18) Madison Keys vs Bye
Irina-Camelia Begu vs (WC) Linda Fruhvirtova
Naomi Osaka vs Qualifier
Bye vs (15) Liudmila Samsonova
(9) Jelena Ostapenko vs Bye
Qualifier vs Paula Badosa
(WC) Emma Raducanu vs Karolina Pliskova
Bye vs (17) Veronika Kudermetova
(32) Leylah Fernandez vs Bye
Diana Shnaider vs Anastasia Potapova
Sofia Kenin vs Anna Karolina Schmiedlova
Bye vs (8) Ons Jabeur
WTA 1000 Madrid – Tabellone Principale – Parte Bassa – terra rossa
(6) Qinwen Zheng vs Bye
Yulia Putintseva vs Yue Yuan
Yafan Wang vs Caroline Dolehide
Bye vs (30) Anhelina Kalinina
(20) Anastasia Pavlyuchenkova vs Bye
Qualifier vs Qualifier
Petra Martic vs Cristina Bucsa
Bye vs (10) Daria Kasatkina
(14) Ekaterina Alexandrova vs Bye
Nao Hibino vs Ashlyn Krueger
Qualifier vs Anna Blinkova
Bye vs (24) Anna Kalinskaya
(25) Marta Kostyuk vs Bye
Lauren Davis vs Mayar Sherif
Lucia Bronzetti vs Qualifier
Bye vs (4) Elena Rybakina
(7) Marketa Vondrousova vs Bye
Shuai Zhang vs Shelby Rogers
Mirra Andreeva vs Taylor Townsend
Bye vs (29) Linda Noskova
(21) Caroline Garcia vs Bye
Xinyu Wang vs Viktoriya Tomova
Lin Zhu vs (WC) Victoria Jimenez Kasintseva
Bye vs (12) Jasmine Paolini
(13) Danielle Collins vs Bye
Clara Burel vs Qualifier
Magdalena Frech vs Qualifier
Bye vs (22) Barbora Krejcikova
(26) Katie Boulter vs Bye
(WC) Robin Montgomery vs Elina Avanesyan
Magda Linette vs Elisabetta Cocciaretto
Bye vs (2) Aryna Sabalenka
TAG: WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2024
7 commenti
Swiatek
Rybakina
Gauff
Sabalenka
Sakkari
Kudermetova
Pavlyuchenkova
Paolini
Svitolina
Haddad
Osaka
Potapova
Zheng
Alexandrova
Vondrousova
Collins
swiatek
rybakina
gauff
sabalenka
sakkari
jabeur
kalinina
garcia
azarenka
navarro
osaka
ostapenko
pavlyuchenkova
kalinskaya
vondrousova
collins
Non vado oltre il match di Q1 con Riera….
😀
Si, con la sfiga che ha..
Ultimamente si é beccata Osaka ad IW e Paolini a Stoccarda
Torneo spagnolo e nessuna WC alle spagnole.
Boh inspiegabile o forse non vogliono mandare atlete di basso livello a fare figure da “LEGNATA”
Ci sono alcuni spot golosi eventualmente per Errani, qualora dovesse qualificarsi…
WC a Montgomery inspiegabile.
Probabilmente qualche magheggio della società che organizza il torneo…
P.S.
Wozniacki si scordi la WC per Roma.