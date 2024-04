Aneke Rune giustifica la sconfitta del figlio Holger a Monaco: “È stato male tutta la settimana”

Holger Rune è stato travolto nelle semifinali dell’ATP 250 di Monaco, torneo in cui era il campione in carica, durando solo 45 minuti in campo contro Jan-Lennard Struff. Poco dopo la sconfitta contro il tedesco, Aneke Rune, madre di Holger, ha giustificato la debacle con uno stato influenzale.

“Holger è stato male per tutta la settimana e ha giocato stringendo i denti. Oggi il serbatoio era vuoto. Non c’è molto altro da dire a riguardo. Merito a Struff, ovviamente. Ha saputo sfruttare le opportunità”, ha dichiarato la madre del danese al portale BT.