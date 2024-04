Il coraggio di denunciare: la storia di Marco Trungelliti e la lotta contro le combine nel tennis

Marco Trungelliti, tennista argentino attualmente al 197° posto del ranking mondiale, non dimenticherà mai una telefonata ricevuta nel luglio del 2015. Senza saperlo, nel momento in cui rispose al telefono, la sua vita iniziò a cambiare radicalmente. Ciò che seguì fu una denuncia pubblica, un’indagine, accuse di essere un informatore, un cambio di residenza per paura e una crisi personale. Tutto per aver avuto il coraggio di denunciare una rete di combine nel tennis.

“Sono stato abbastanza colpito. Mi è costato infortuni, anni, sono stato abbastanza male finché non ho preso il COVID in un torneo e sono rimasto chiuso in una stanza per 20 giorni. Lì ho avuto il tempo di pensare a tutto ciò di cui avevo bisogno. Paradossalmente, quello mi ha cambiato; mi ha cambiato le prospettive in generale e, da quel momento, ho iniziato a vivere molto meglio”, ricorda ora il tennista argentino in un’intervista alla rivista Clay a Barcellona, dove questa settimana ha raggiunto gli ottavi di finale.

La famosa telefonata del luglio 2015 proveniva da un intermediario di una mafia dedita alle combine. L’offerta era di fino a 100.000 dollari per truccare un incontro. Nonostante Trungelliti non fosse abituato a vedere assegni a sei cifre, la sua risposta fu decisa: non se ne parla. Inoltre, avvertì l’Unità per l’Integrità del Tennis (TIU), un organismo creato per perseguire questo tipo di questioni.

Nell’intervista, Marco Trungelliti parla apertamente dell’impatto emotivo che la sua decisione di denunciare le combine nel tennis ha avuto sulla sua vita. In particolare, il tennista argentino rivela di aver sofferto di depressione per un paio d’anni dopo aver reso pubblica la sua denuncia.

Ecco le parole di Trungelliti riguardo alla sua esperienza con la depressione:

“Mi ha causato una notevole depressione per un paio d’anni. Non ho mai pensato al suicidio o cose del genere, ma faticavo parecchio nella vita di tutti i giorni”.

Trungelliti sottolinea di aver sofferto molto a livello psicologico e ha trovato difficile affrontare la quotidianità.

Il tennista attribuisce parte della sua depressione al poco supporto ricevuto dalle autorità del tennis dopo la sua coraggiosa denuncia, e ritiene che questo sia uno dei motivi per cui molti altri giocatori scelgono di non denunciare le combine.

Trungelliti menziona che, dopo aver trascorso 20 giorni in isolamento a causa del COVID-19, ha avuto il tempo di riflettere e ha iniziato a pensare in modo diverso, riuscendo a liberarsi in parte della rabbia e della disperazione che provava, e ad affrontare la situazione con uno spirito leggermente più positivo.

Una volta celebrati i tre processi, Federico Coria fu sospeso per non aver denunciato, mentre Nicolás Kicker e Patricio Heras ricevettero sanzioni di tre anni senza competere per aver truccato partite. Trungelliti ne uscì indenne e successivamente lo denunciò pubblicamente. Tuttavia, non ricevette mai il sostegno che si aspettava.

L’argentino, residente in Andorra con sua moglie e suo figlio da quando tutto è venuto alla luce, parla anche del prezzo pagato per aver denunciato pubblicamente le combine. Assicura che quel capitolo della sua vita “non sarà mai chiuso” e crede che molti tennisti non denuncino proprio per il poco supporto che lui stesso ha ricevuto dalle autorità del tennis.

“Alcuni hanno un altro punto di vista, la maggior parte, per quello che mi hanno detto, non farebbe mai quello che ho fatto io, ma, fondamentalmente, per la risposta che c’è stata dalle organizzazioni, non perché non abbiano il coraggio di farlo. Vedendo il disprezzo che ho subito, la gente poi non osa, il che è del tutto normale. Ho iniziato a pensare in modo un po’ diverso, soprattutto per togliermi un po’ dell’odio che avevo dentro, della rabbia, della disperazione e, alla fine, credo che, oggi, sto già un po’ meglio”.

Francesco Paolo Villarico