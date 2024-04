Challenger Concepcion: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Concepcion – Tabellone Principale – terra

(1) Olivieri, Genaro Alberto vs Qualifier

Uchida, Kaichi vs Aboian, Valerio

Boscardin Dias, Pedro vs Qualifier

Zanellato, Nicolas vs (6) Bueno, Gonzalo

(4) Guillen Meza, Alvaro vs (WC) Torres, Benjamin

Gomez, Emilio vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Becerra Otarola, Ignacio Antonio

Soto, Matias vs (7) Casanova, Hernan

(5) Kirkin, Ergi vs Ambrogi, Luciano Emanuel

Villanueva, Gonzalo vs Qualifier

Mena, Facundo vs (WC) Nunez, Daniel Antonio

Dutra da Silva, Daniel vs (3) Olivo, Renzo

(8) Cid Subervi, Roberto vs Qualifier

(Alt) Prado Angelo, Juan Carlos vs (PR) Alvarez, Nicolas

Rodriguez, Lorenzo Joaquin vs Torres, Juan Bautista

(Alt) Justo, Guido Ivan vs (2) Ficovich, Juan Pablo

(1) Sakellaridis, Stefanosvs Carou, Ignacio(WC) Bancalari, Alejandrovs (7) Decamps, Gabriel

(2) Leite, Wilson vs (Alt) Ribero, Franco

(Alt) Lehmann, Nikos vs (8) Gimenez, Igor

(3) Pereira, Jose vs Kuhar, Matt

(WC) De La Pena, Bautista vs (9) Brumm, Jacob

(4) Farjat, Tomas vs (Alt) Falabella, Lautaro Agustin

(Alt) Watanabe, Seita vs (10) Corwin, Felix

(5) Roncadelli, Franco vs (Alt) Villalon, Nicolas

(WC) Herrera, Benjamin vs (11) Vilicich, Bautista

(6) Aboian, Leonardo vs (WC) Torrealba, Benjamin

Tosetto, Rafael vs (12) Stater, Alexander

Cancha Central – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Jose Pereira vs Matt Kuhar

2. [WC] Bautista De La Pena vs [9] Jacob Brumm (non prima ore: 17:00)

3. [6] Leonardo Aboian vs [WC] Benjamin Torrealba

4. [WC] Alejandro Bancalari vs [7] Gabriel Decamps

Cancha 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Nikos Lehmann vs [8] Igor Gimenez

2. [Alt] Seita Watanabe vs [10] Felix Corwin

3. [WC] Benjamin Herrera vs [11] Bautista Vilicich

4. [5] Franco Roncadelli vs [Alt] Nicolas Villalon

Cancha 7 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [2] Wilson Leite vs [Alt] Franco Ribero

2. [4] Tomas Farjat vs [Alt] Lautaro Agustin Falabella

3. [1] Stefanos Sakellaridis vs Ignacio Carou

4. Rafael Tosetto vs [12] Alexander Stater