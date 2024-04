Jannik Sinner si avvicina alla vetta del ranking ATP: l’assenza di Djokovic a Madrid apre scenari inediti

Con l’imminente rinuncia di Novak Djokovic al Masters 1000 di Madrid, si avvicina per Jannik Sinner l’ora di diventare il prossimo numero 1 del mondo. L’altoatesino, infatti, sarà il primo azzurro a essere testa di serie numero 1 in un torneo di questa categoria, un traguardo storico per il tennis italiano. L’ultimo a riuscirci fu Adriano Panatta nel lontano 1977, quando il torneo di Roma aveva un formato diverso da quello attuale.

L’assenza del campione serbo nella capitale spagnola rappresenta un’occasione imperdibile per Sinner, che avrà la possibilità di accorciare le distanze in classifica e, successivamente, di scavalcare Djokovic in testa al ranking mondiale in occasione degli Internazionali d’Italia.

Attualmente, considerando i punti in uscita nelle prossime settimane, alla conclusione del torneo romano Djokovic avrà 9.810 punti (più quelli conquistati a Roma), mentre Sinner si troverà a quota 8.570 punti, ai quali andranno aggiunti quelli ottenuti a Madrid e nella Città Eterna.

Il divario tra i due, dunque, è di 1.240 punti, un gap che Sinner può colmare a patto che Djokovic salti anche il torneo di Roma o perda al primo turno. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, al giovane talento italiano basterà conquistare una vittoria e una semifinale tra Madrid e Roma, oppure raggiungere la finale in entrambi i tornei.

La stagione sulla terra battuta entra nel vivo e, con essa, la corsa verso la prima posizione del ranking ATP si fa sempre più avvincente. Jannik Sinner ha davanti a sé un’opportunità importante per scrivere una pagina indelebile nella storia del tennis italiano e per coronare il sogno di diventare il nuovo numero 1 del mondo.





Francesco Paolo Villarico