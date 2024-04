Challenger Ostrava: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Ostrava – Tabellone Principale – terra

(1) Dzumhur, Damir vs Ionel, Nicholas David

Qualifier vs (WC) Privara, Peter Benjamin

Dalla Valle, Enrico vs (WC) Jermar, Jan

Tseng, Chun-Hsin vs (6) Ymer, Elias

(3) Sachko, Vitaliy vs Qualifier

Faria, Jaime vs Qualifier

Guinard, Manuel vs Qualifier

Vesely, Jiri vs (5) Couacaud, Enzo

(7) Rocha, Henrique vs Rincon, Daniel

Skatov, Timofey vs (WC) Kumstat, Jan

Kasnikowski, Maks vs Qualifier

Kolar, Zdenek vs (4) Bonzi, Benjamin

(8) Neumayer, Lukas vs Novak, Dennis

Kuzmanov, Dimitar vs Onclin, Gauthier

Lamasine, Tristan vs Qualifier

Squire, Henri vs (2) Diallo, Gabriel

(1/Alt) Andreozzi, Guidovs Kellovsky, Dominik(WC) Duda, Filipvs (10) Gima, Sebastian

(2) Moeller, Marvin vs Basilashvili, Nikoloz

Berkieta, Tomasz vs (11) Sels, Jelle

(3) Michalski, Daniel vs Djuric, Branko

Pichler, David vs (7) Ferreira Silva, Frederico

(4) Luz, Orlando vs (WC) Brunclik, Petr

Gombos, Norbert vs (12) Karlovskiy, Evgeny

(5) Nicod, Jakub vs Castagnola, Luca

(WC) Poljak, David vs (8) Strombachs, Robert

(6) Forejtek, Jonas vs (WC) Kana, Filip

Gadamauri, Buvaysar vs (9) Krumich, Martin

CENTRE COURT – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [6] Jonas Forejtek vs [WC] Filip Kana

2. [WC] David Poljak vs [8] Robert Strombachs

3. [1/Alt] Guido Andreozzi vs Dominik Kellovsky

4. [2] Marvin Moeller vs Nikoloz Basilashvili

COURT 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Buvaysar Gadamauri vs [9] Martin Krumich

2. [5] Jakub Nicod vs Luca Castagnola

3. [WC] Filip Duda vs [10] Sebastian Gima

4. [3] Daniel Michalski vs Branko Djuric

COURT 4 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Norbert Gombos vs [12] Evgeny Karlovskiy

2. [4] Orlando Luz vs [WC] Petr Brunclik

3. Tomasz Berkieta vs [11] Jelle Sels

4. David Pichler vs [7] Frederico Ferreira Silva