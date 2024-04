Challenger Roma Garden: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 19 Azzurri al via

Challenger Roma – Tabellone Principale – terra

(1) Piros, Zsombor vs (Alt) Moro Canas, Alejandro

Qualifier vs Passaro, Francesco

Qualifier vs (WC) Brancaccio, Raul

Fatic, Nerman vs (5) de Jong, Jesper

(3) Cerundolo, Juan Manuel vs Roca Batalla, Oriol

Travaglia, Stefano vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Maestrelli, Francesco vs (6) Grenier, Hugo

(8) Dellien, Hugo vs (WC) Vincent Ruggeri, Samuel

Gakhov, Ivan vs Cecchinato, Marco

Harris, Billy vs (Alt) Andreev, Adrian

(Alt) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (4) Kovalik, Jozef

(7) Pellegrino, Andrea vs Qualifier

Martineau, Matteo vs Blancaneaux, Geoffrey

(WC) Pennaforti, Gabriele vs Agamenone, Franco

(Alt) Lavagno, Edoardo vs (2) Moreno De Alboran, Nicolas

1. [1] Javier Barranco Cosanovs [Alt] Marcello Serafini2. Arthur Webervs [7] Carlos Taberner3. [4] Michael Geertsvs [WC] Lorenzo Rottoli4. [WC] Alessio Balestrierivs [12] Alberto Barroso Campos(non prima ore: 16:00)

Decathlon Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Alexander Weis vs [Alt] Saba Purtseladze

2. [6] Vilius Gaubas vs [Alt] Tommaso Compagnucci

3. [WC] Gabriele Camilli vs [10] Giovanni Oradini

4. [3] Riccardo Bonadio vs [Alt] Ignacio Buse

SICEurope Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Massimo Giunta vs [11] Lucas Gerch

2. Oleksii Krutykh vs [9] Daniel Merida

3. [5] Gabriel Debru vs [Alt] Miguel Damas

4. [Alt] Ryan Nijboer vs [8] Marius Copil