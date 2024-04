ATP 500 Barcellona: Arnaldi lotta ma è impreciso, Ruud lo supera in due set (sintesi video della partita)

Grande tenacia e una straordinaria flessibilità mostrata in recuperi quasi impossibili non bastano contro un top 10 tostissimo sul rosso se commetti troppi errori in costruzione. Un giornata incerta col diritto e non così brillante al servizio condanna Matteo Arnaldi alla sconfitta contro Casper Ruud nei quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona, 6-4 6-3 lo score conclusivo per il nordico dopo un’ora e mezza di gioco non esaltante, anche guastata da un vento che a tratti ha reso non facile il controllo della palla. Forse le condizioni non ideali, insieme al periodo discretamente positivo ma non quanto vorrebbe, ha messo un po’ di fretta nell’azzurro, che soprattutto nel primo set ha sbagliato tanto col diritto, tra tentativi di affondo prematuri e anche palle scaraventate lunghe di un metro in costruzione, errori non usuali per un tennista così attento e lucido nelle scelte di gioco come Matteo. Ruud è in ottima forma, lo dimostra il ritorno prepotente nella top10 (è n.6) e la finale di Monte Carlo della scorsa settimana, torneo nel quale ha finalmente battuto anche Djokovic, quindi una battuta d’arresto contro di lui può starci assolutamente. Tuttavia Arnaldi esce dal campo con la netta sensazione di aver agevolato il rivale in più fasi con errori evitabili. Non è un caso che quando si è messo a difendere con più calma e consistenza, come per esempio nell’ultimo game del match, Ruud ha fatto assai fatica a chiudere i punti.

Forse l’impulso ad affrettare i tempi dell’accelerazione col diritto è venuto per la cattiva giornata al servizio. Matteo ha chiuso il match con numeri non positivi: 53% di prime in campo, vincendo il 56% dei punti. Ruud è uno che difficilmente rischia la risposta a tutta, ma risponde profondo per guadagnare campo e così iniziare ad imbastire il suo forcing col diritto, carico e consistente. Per non crollare troppo all’indietro, Arnaldi ha sparato un diritto a tutta subito dopo il servizio, con rischi eccessivi e troppi errori. Nella fase iniziale, quella per lui più negativa, ha dato la sensazione di non sentire bene la palla o aver difficoltà nel trovare il tempo giusto per l’impatto, finendo per colpirne molte o troppo alte, o troppo basse. Errori che gli sono costati ben tre break nel primo set, brutto quello patito servendo sotto 5-4, tra un errore di valutazione sul passante e un rovescio sparacchiato malamente, con una rabbia non propria al momento delicato.

Di positivo nella sua prestazione c’è la reazione, come abbia ripreso i due break di svantaggio e si sia salvato all’avvio del secondo parziale, ma complessivamente non è stato il miglior Arnaldi. Ruud ha giocato di ritmo, senza trovare grande profondità; c’era lo spazio per costruire schemi offensivi più efficaci, in particolare col rovescio incrociato e poi rischiare il cambio in lungo linea. Ruud tende a stazionare più a sinistra per comandare col diritto inside out, quindi lascia un po’ di spazio a destra; rare le occasioni nelle quale Matteo ha rischiato l’affondo col rovescio lungo linea, o anche l’attacco, colpi che possiede e che poteva cercare con maggior frequenza, a maggior ragione in una giornata tutt’altro che positiva col diritto. Ha pagato certamente anche la poca pazienza in alcuni frangenti dell’incontro. Casper a sua volta ha concesso diversi errori in spinta, forse giocando un match non dico attendista ma più prudente – visto che Matteo in difesa e poi nel contrattacco può essere micidiale – sarebbe stato tatticamente più saggio.

Arnaldi esce di scena nei quarti del 500 catalano. Resta un buonissimo torneo e punti importanti, che lo riavvicinano al proprio best ranking (+4 nella classifica Live, al n.36, un solo posto sotto al proprio picco toccato lo scorso primo aprile).

Marco Mazzoni

La cronaca

Ruud inizia molto bene il match: servizio vinto a 15 e poi lavora molto bene lo scambio col top spin di diritto dal centro del campo. Il diritto di Arnaldi è impreciso, nemmeno la prima di servizio lo sostiene. Crolla 0-40 e concede un break immediato col terzo errore di diritto. 2-0 Ruud. Il match è appena scattato ma c’è già bagarre. Al servizio si fa fatica, ora è Ruud a subire le risposte profonde di Matteo e la sua rasoiata di rovescio cross, gran colpo in anticipo. Arnaldi si riprende il break sul 15-40 anche grazie a un nastro fortunato (ma pessimo il tocco del norvegese). Nel quarto game è Arnaldi in confusione, sbaglia molto e cede di nuovo il turno di battuta ai vantaggi, alla seconda chance nel game, con un tentativo di smorzata totalmente errato. Ruud di nuovo avanti 3-1, ma per poco. Ora è di nuovo Casper a sbagliare, anche col diritto a campo discretamente aperto. Troppi errori, c’è un po’ di vento, ma soprattutto tensione. Scivola di nuovo sotto 15-40 Ruud, fallosissimo col diritto in spinta, e arriva il quarto break di fila sul 30-40 con un stecca di rovescio. Si torna “on serve”, e finalmente il match avanza in modo più lineare, senza continui errori. L’azzurro tara la smorzata, punendo una posizione piuttosto arretrata del rivale, ed è pronto a correre a rete a chiudere il punto. Vince il primo turno di battuta, per il 3 pari. Anche Ruud spinge con più sicurezza col diritto dopo una prima palla più precisa. Sul 5-4 Ruud, Arnaldi è di nuovo in difficoltà. Prima sbaglia un diritto di scambio (cattivo impatto su palla molto alta), quindi attacca ma il passante di rovescio di Casper è mal giudicato dal sanremese, e la palla è buona. 0-30, a due punti dal set Ruud. Purtroppo il servizio latita di nuovo, e sul 15-30 Casper arriva come un fulmine sulla palla corta e chiude un diritto perfetto. Due Set Point Ruud. Basta il primo, vola largo un rovescio di scambio di Arnaldi, per il 6-4 Ruud. Un set non positivo per “Arna”, solo il 52% di prime palle in campo e troppi errori in scambio, soprattutto col diritto. Assai più solido con la battuta il nordico (84% di primi servizi in gioco).

Ruud inizia serenamente il secondo set, turno vinto a 30 con qualche prima palla in meno ma un diritto bello consistente. Stenta invece a prendere ritmo Arnaldi. Il diritto proprio non vuol saperne di centrarsi alla massima velocità, gli scappa via e non di poco. Scivola ancora sotto, 0-30 e poi 30-40 per colpa dell’ennesima accelerazione di diritto out. Si prende un rischio folle servendo un Ace sulla riga centrale con la seconda palla… forse rischio nemmeno voluto, ma gli va bene. 1 pari. Molto duro il terzo game, Matteo decide di alzare la parabola dei colpi per trovare più continuità, Casper torna a sbagliare qualcosa col rovescio. Un attacco col diritto in rete costa a Ruud una palla break, l’annulla con sicurezza venendo a rete. 2-1. Arnaldi sembra aver trovato la misura col diritto in scambio, ma la sicurezza dura poco, troppo poco. Sul 3-2 Ruud, Arnaldi serve e di nuovo perde i riferimenti. Casper attacca e si prende con lo smash (comodo) il 15-30. L’ennesimo errore col diritto in costruzione costa a Matteo il 15-40. Niente, il servizio non lo aiuta affatto e un altro diritto si spegne malamente in rete. Un break che manda il norvegese avanti 4-2 e poi 5-2, con un solidissimo turno di battuta e un diritto da sinistra pesante e preciso. Matteo resta aggrappato alla partita sul 3-5, serve un miracolo per riaprire la partita. Ruud ha fretta, esagera col diritto sbagliandone, 15-30. Arnaldi è bravo a reggere in difesa e alla fine sbaglia ancora col diritto Casper. 15-40, due chance per Matteo. Le gioca bene il tre volte finalista Slam, soprattutto un gran bel tocco di volo sulla seconda. Arnaldi rischia e trova una bella smorzata, imprendibile, ha la terza palla break. Con pazienza Ruud costruisce, apre il campo e rompe la strenua resistenza dell’azzurro, in totale spaccata in alcune rincorse, da applausi. Casper non chiude un diritto relativamente comodo, c’è la quarta palla break. Niente, gran servizio esterno. La pazienza di Ruud alla fine è premiata: chiude al primo match point con un gran diritto dal centro, troppo potente per la difesa di Arnaldi. Finisce 6-3, con qualche rimpianto di un Arnaldi un po’ troppo falloso per battere un top così solido.

Matteo Arnaldi vs [3] Casper Ruud



ATP Barcelona Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 3 Casper Ruud [3] Casper Ruud [3] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

### Service Stats

– **Serve Rating:** 🇮🇹 Arnaldi: 210 | 🇳🇴 Ruud: 286

– **Aces:** 🇮🇹 Arnaldi: 1 | 🇳🇴 Ruud: 2

– **Double Faults:** 🇮🇹 Arnaldi: 1 | 🇳🇴 Ruud: 0

– **First Serve:** 🇮🇹 Arnaldi: 27/51 (53%) | 🇳🇴 Ruud: 50/67 (75%)

– **1st Serve Points Won:** 🇮🇹 Arnaldi: 15/27 (56%) | 🇳🇴 Ruud: 30/50 (60%)

– **2nd Serve Points Won:** 🇮🇹 Arnaldi: 11/24 (46%) | 🇳🇴 Ruud: 12/17 (71%)

– **Break Points Saved:** 🇮🇹 Arnaldi: 2/6 (33%) | 🇳🇴 Ruud: 6/8 (75%)

– **Service Games Played:** 🇮🇹 Arnaldi: 9 | 🇳🇴 Ruud: 10

### Return Stats

– **Return Rating:** 🇮🇹 Arnaldi: 114 | 🇳🇴 Ruud: 210

– **1st Serve Return Points Won:** 🇮🇹 Arnaldi: 20/50 (40%) | 🇳🇴 Ruud: 12/27 (44%)

– **2nd Serve Return Points Won:** 🇮🇹 Arnaldi: 5/17 (29%) | 🇳🇴 Ruud: 13/24 (54%)

– **Break Points Converted:** 🇮🇹 Arnaldi: 2/8 (25%) | 🇳🇴 Ruud: 4/6 (67%)

– **Return Games Played:** 🇮🇹 Arnaldi: 10 | 🇳🇴 Ruud: 9

### Point Stats

– **Service Points Won:** 🇮🇹 Arnaldi: 26/51 (51%) | 🇳🇴 Ruud: 42/67 (63%)

– **Return Points Won:** 🇮🇹 Arnaldi: 25/67 (37%) | 🇳🇴 Ruud: 25/51 (49%)

– **Total Points Won:** 🇮🇹 Arnaldi: 51/118 (43%) | 🇳🇴 Ruud: 67/118 (57%)