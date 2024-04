Da Chiasso: Il resoconto di giornata (mercoledì 17 Aprile 2024)

L’Axion Open entra nel vivo e la ticinese Susan Bandecchi lascia subito il segno. L’avventura della rossocrociata non poteva iniziare meglio, sul Centrale del Tennis Club Chiasso è infatti terminata 6-1 6-1 la sfida che l’ha vista avere la meglio sulla slovena Nika Radisic. Il tabellone principale del torneo internazionale femminile con $60.000 di montepremi vedeva al via complessivamente otto tenniste svizzere e tra queste sono approdate al secondo turno anche Leonie Kung e Simona Waltert. Niente da fare invece per Sebastianna Scilipoti sconfitta dall’italiana Martina Colmegna per 7-6 6-4 in uno dei match più belli di giornata. Tra i debutti positivi anche quelli della prima testa di serie Kayla Day e dell’ex numero 50 del mondo Anna Bondar, che hanno sconfitto Anna Gabric (6-4 1-6 6-1) e Nika Radisic. Nella giornata di giovedì 18 aprile l’ordine di gioco si prospetta dei più interessanti con tutte le sfide di secondo turno in programma.

Bandecchi: “Non guardate la classifica, sono migliorata” – “Prima della partita ero un po’ tesa perché giocavo in casa e c’era gente venuta per vedermi, ma sono contenta della mia prestazione”, le parole di Susan Bandecchi dopo il 6-1 6-1 inflitto a Nika Radisic nel primo turno dell’ITF di Chiasso. Scesa dopo un infortunio alla posizione numero 376 del ranking WTA, la ticinese è rimasta una delle giocatrici più apprezzate dal pubblico di Chiasso. Le sue doti tennistiche si esaltano sul cemento, ma il passaggio alla terra quest’anno può riservare sorprese: “Ho sempre fatto un po’ fatica, soprattutto negli spostamenti in campo. Prima di iniziare però mi sono presa due settimane per prepararmi bene. Due anni fa mi sono infortunata quando ho raggiunto il best ranking di 164 del mondo. Ripartire da dietro non è stato facile, anche perché il livello poi è alto anche nei tornei con montepremi più basso. Sto ritrovando il mio tennis grazie al tanto lavoro che faccio con il mio team e sento di essere migliorata da allora, sarà questione di continuità”. Al secondo turno per Bandecchi ci sarà la sfida con la prima testa di serie Kayla Day, tennista che questa stagione ha frequentato palcoscenici importanti come quelli di Australian Open, Indian Wells e Miami. Successo convincente anche per la giocatrice della nazionale Simona Waltert, che ha superato la lettone Daniela Vismane per 6-3 6-0. Nella sfida Svizzera-Lettonia festeggia anche Leonie Kung, che ha sconfitto Diana Marcinkevica con lo score di 2-6 6-4 6-4.

Raemon Sluiter: “Svitolina ha un bel ricordo di Chiasso” – Elina Svitolina non aveva punti WTA quando un anno fa si era presentata a Chiasso per il suo rientro nel circuito professionistico. A distanza di una stagione la ventinovenne di Odessa è numero 18 del mondo e ha giocato la semifinale di Wimbledon e i quarti di finale del Roland Garros. In quell’occasione fu accompagnata in Ticino da coach Raemon Sluiter, che con piacere ha ricordato l’esperienza: “La wild card dell’organizzazione fu importante perché ci consentì di giocare. Il risultato non fu dei migliori, ma è stata sicuramente una tappa importante del nostro percorso. Quello che dico sempre è che sono le persone a fare un torneo, per questo Chiasso è un evento fantastico. La gente sa cosa fa e ha a cuore le giocatrici. Io ed Elina abbiamo un bel ricordo”.