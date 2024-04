Italiani in Campo: I risultati completi ATP-WTA-Challenger dI Lunedì 15 Aprile 2024. Giornata no per Luciano Darderi a Bucarest: eliminato al primo turno da Mariano Navone

📺❤️ LiveTennis TV – Sinner, non indolore il passaggio dal veloce alla terra battuta (video editoriale)

ha vissuto una giornata da dimenticare all’ATP 250 di Bucarest, uscendo malamente al primo turno per mano dell’argentino, numero 52 del mondo. L’azzurro, attualmente al 64° posto del ranking ATP, è stato sconfitto in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco.Darderi è apparso nervoso e falloso per tutta la durata del match, faticando a trovare il ritmo e la consistenza necessari per contrastare il gioco solido del suo avversario. Nonostante abbia vinto il 53% dei punti con la prima di servizio, l’italiano ha sofferto particolarmente con la seconda, ottenendo solo il 26% dei punti con questo colpo fondamentale.Questa sconfitta rappresenta un passo indietro per Darderi, che sperava di proseguire la sua serie positiva di risultati. Sarà ora importante per il tennista italiano analizzare le cause di questa prestazione deludente e lavorare per ritrovare la forma e la fiducia che lo hanno contraddistinto negli ultimi mesi.

La partita è iniziata in salita per Darderi, che ha perso il servizio in apertura, con Navone che ha ottenuto il break grazie a un rovescio vincente. L’azzurro ha cercato di reagire, salvando tre palle del doppio break nel terzo game, ma ha comunque ceduto il servizio nel quinto gioco, ritrovandosi sotto 4-1. Nonostante sia riuscito a recuperare uno dei due break di svantaggio nel game successivo, Darderi ha perso nuovamente la battuta nel settimo game, permettendo a Navone di chiudere il primo set per 6-2.

Nel secondo set, Darderi è partito forte, trovando il break nel secondo gioco e mostrando finalmente un tennis più aggressivo da fondo campo. Tuttavia, l’azzurro ha subito l’immediato controbreak, vanificando il vantaggio acquisito. La storia si è ripetuta tra il quarto e il quinto game, con Darderi avanti di un break ma poi incapace di consolidare il vantaggio, perdendo a zero la battuta.

Dal 3-3 in poi, Navone ha preso il controllo del match, approfittando dei numerosi errori commessi da un Darderi sempre più frustrato. L’argentino ha strappato il servizio all’azzurro nel settimo e nel nono game, chiudendo il secondo set con il punteggio di 6-3 e assicurandosi la vittoria.





ATP Barcelona Matteo Arnaldi • Matteo Arnaldi A 5 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 40 5 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 5-5 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

ATP 250 Bucharest – terra

ATP Bucharest Luca Nardi Luca Nardi 3 7 6 Thiago Seyboth Wild Thiago Seyboth Wild 6 6 7 Vincitore: Seyboth Wild Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* ace 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Nardi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* df 6*-5 6-6 → 7-6 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Nardi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Nardi 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Bucharest Luciano Darderi Luciano Darderi 2 3 Mariano Navone [5] Mariano Navone [5] 6 6 Vincitore: Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 3-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

WTA 500 Stuttgart – terra

Nessuna azzurra in campo oggi.

ATP Oeiras 3 Adrian Andreev [2] Adrian Andreev [2] 6 7 Enrico Dalla Valle [7] Enrico Dalla Valle [7] 1 5 Vincitore: Andreev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Andreev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Andreev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Andreev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Andreev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Dalla Valle 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Andreev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 E. Dalla Valle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Andreev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 A. Andreev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Andreev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Andreev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Dalla Valle 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP Oeiras 3 Lukas Neumayer [1] • Lukas Neumayer [1] 15 3 Samuel Vincent Ruggeri [10] Samuel Vincent Ruggeri [10] 40 3 Vincitore: Vincent Ruggeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Neumayer 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 S. Vincent Ruggeri 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Neumayer 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Neumayer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 S. Vincent Ruggeri 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Neumayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Challenger Tallahassee – terra verde

