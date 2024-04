Novak Djokovic deluso dopo la sconfitta a Monte Carlo: “Il mio gioco ha avuto alti e bassi”

Novak Djokovic, numero uno del mondo, è stato eliminato a sorpresa in semifinale nel Masters 1000 di Monte Carlo da Casper Ruud. Il serbo, in conferenza stampa dopo la partita, ha espresso la sua delusione per la sconfitta, ma ha anche riconosciuto i meriti dell’avversario.

“Ovviamente mi sento deluso di aver perso una partita così. È stata equilibrata. Congratulazioni a Casper, ha giocato molto bene, soprattutto all’inizio del primo e del terzo set. Ho avuto le mie opportunità, ma l’ultimo gioco non è stato giocato bene. Molti errori non forzati e lui è stato solido fino all’ultimo punto. Ha meritato sicuramente la vittoria”, ha dichiarato Djokovic davanti alla stampa a Monte Carlo.

Il serbo ha ammesso che il suo gioco ha avuto alti e bassi durante il torneo: “Il lato positivo è che sono riuscito a rimontare dopo aver perso il primo set e a trovare la forza nel mio gioco, quindi porto con me cose positive da questo torneo, ma ovviamente sono deluso per la sconfitta”.

Parlando della sua stagione fino a questo momento, Djokovic ha dichiarato: “Sono abituato a un livello molto alto in termini di aspettative sui risultati, quindi non aver vinto un titolo non è, rispetto agli ultimi 15 anni, una grande stagione in assoluto, ma sono arrivato in semifinale in Australia e qui. Ho giocato solo tre tornei quest’anno, quindi, ovviamente, è normale che ci siano stagioni in cui non inizi bene, e questa è una di quelle. Spero che i risultati qui mi aiutino a migliorare, perché ho giocato un buon tennis. Spero di poter giocare ancora meglio nei prossimi tornei”.

Ora il serbo punta al Masters 1000 di Madrid, che si terrà tra una decina di giorni. Rispetto all’anno scorso, la sua stagione sulla terra battuta è iniziata in modo migliore, ma l’assenza di trofei inizia a farsi notare per un Djokovic che già pensa al prossimo torneo dopo aver lasciato Monte Carlo prima del previsto.





Marco Rossi