Tennisti italiani protagonisti nelle qualificazioni dei tornei ATP e WTA

Barcellona, Bucharest e Monaco di Baviera sono state le sedi dei tornei ATP in cui i tennisti italiani si sono messi in luce nelle qualificazioni. Al torneo ATP 500 di Barcellona, Gianluca Mager e Andrea Vavassori hanno raggiunto il turno decisivo. Mager ha sconfitto lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles con un netto 6-2 6-1, mentre Vavassori ha superato in due set combattuti l’altro spagnolo David Jorda Sanchis. Domenica, Mager affronterà l’argentino Mariano Trungelliti e Vavassori se la vedrà con il francese Harold Mayot per un posto nel tabellone principale.

Nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Bucharest, Giulio Zeppieri e Stefano Travaglia scenderanno in campo domenica rispettivamente contro il ceco Zdenek Kolar e il monegasco Valentin Vacherot.

A Monaco di Baviera, invece, si disputerà un derby tricolore tra Andrea Pellegrino e Francesco Passaro per accedere al main draw del “BMW Open”. Pellegrino ha battuto il belga Michael Geerts, mentre Passaro ha regolato il tedesco Yannik Kelm. Eliminati, invece, Edoardo Lavagno, Alessandro Giannessi e Alexander Weis.

Nel tabellone principale del torneo tedesco non sono presenti azzurri (per il momento dato che uno ci sarà di sicuro), dopo la rinuncia di Matteo Berrettini.

ATP Barcelona Bernabe Zapata Miralles [6] Bernabe Zapata Miralles [6] 2 1 Gianluca Mager Gianluca Mager 6 6 Vincitore: Mager Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 G. Mager 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-4 → 1-5 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 G. Mager 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 B. Zapata Miralles 30-0 40-0 0-4 → 1-4 G. Mager 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-3 → 0-4 B. Zapata Miralles 0-15 df 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1TQ Zapata Miralles– Mager(0-0)

1TQ Jorda Sanchis – Vavassori (0-0) ore 15:00



ATP Barcelona David Jorda Sanchis David Jorda Sanchis 4 6 Andrea Vavassori [9] Andrea Vavassori [9] 6 7 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Vavassori 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 D. Jorda Sanchis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Jorda Sanchis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Jorda Sanchis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Jorda Sanchis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Jorda Sanchis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Jorda Sanchis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Jorda Sanchis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Jorda Sanchis 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Jorda Sanchis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP 250 Munich – terra

1TQ Kelm – Passaro (0-0) ore 12:00



ATP Munich Yannik Kelm Yannik Kelm 3 2 Francesco Passaro [5] Francesco Passaro [5] 6 6 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Y. Kelm 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Y. Kelm 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Y. Kelm 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Kelm 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Y. Kelm 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Passaro 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Y. Kelm 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Y. Kelm 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Kelm 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1TQ Giannessi – Huesler (0-0) ore 14:00



ATP Munich Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 3 0 Marc-Andrea Huesler [7] Marc-Andrea Huesler [7] 6 6 Vincitore: Huesler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Giannessi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 M. Huesler 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-4 → 0-5 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 M. Huesler 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-2 → 0-3 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 M. Huesler 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1TQ Fatic – Lavagno (0-0) ore 11:00



ATP Munich Nerman Fatic [4] Nerman Fatic [4] 6 6 Edoardo Lavagno Edoardo Lavagno 4 2 Vincitore: Fatic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Fatic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 E. Lavagno 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 N. Fatic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Lavagno 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Fatic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 E. Lavagno 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 N. Fatic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Lavagno 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 E. Lavagno 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 N. Fatic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Lavagno 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 N. Fatic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 E. Lavagno 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Lavagno 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Fatic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 E. Lavagno 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1TQ Pellegrino – Geerts (0-0) ore 13:00



ATP Munich Andrea Pellegrino [1] Andrea Pellegrino [1] 7 6 Michael Geerts Michael Geerts 6 4 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Geerts 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Geerts 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 2-2 M. Geerts 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Geerts 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 M. Geerts 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Geerts 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 3-2 → 3-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Geerts 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Geerts 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1TQ Weis – Gakhov (0-0) 2 incontro dalle ore 14:00



ATP Munich Alexander Weis Alexander Weis 6 1 Ivan Gakhov [6] Ivan Gakhov [6] 7 6 Vincitore: Gakhov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 A. Weis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 I. Gakhov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 A. Weis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Weis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 I. Gakhov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 I. Gakhov 15-0 30-0 6-5 → 6-6 A. Weis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 I. Gakhov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Weis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Weis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 A. Weis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Weis 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 I. Gakhov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. Weis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Per quanto riguarda il circuito WTA,è stata eliminata all’esordio delle qualificazioni del torneo WTA 250 di Rouen dalla rumena Elena-Gabriela Ruse., invece, è approdata al turno decisivo delle qualificazioni del “Porsche Tennis Grand Prix”, torneo WTA 500 di Stoccarda. La romagnola ha sconfitto Kathinka Von Deichmann del Liechtenstein e domenica si giocherà un posto nel main draw contro la russa Anna Kalinskaya.

WTA 500 Stuttgart – terra

Q1 Von Deichmann – Errani 3 incontro dalle 10:00



WTA Stuttgart Kathinka Von Deichmann Kathinka Von Deichmann 0 2 3 0 Sara Errani [5] • Sara Errani [5] 0 6 6 0 Vincitore: Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Errani 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Kathinka Von Deichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Kathinka Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Kathinka Von Deichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kathinka Von Deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Kathinka Von Deichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Kathinka Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Kathinka Von Deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Kathinka Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

WTA Rouen Elena-Gabriela Ruse [5] Elena-Gabriela Ruse [5] 0 7 6 0 Nuria Brancaccio • Nuria Brancaccio 0 6 4 0 Vincitore: Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nuria Brancaccio 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 1-4* 2*-4 3*-4 3-5* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

