Rune scrive un tweet molto polemico contro l’ATP

Holger Rune non ha affatto digerito bene la sconfitta di ieri contro Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters 1000 di Monte Carlo. Il danese ha pubblicato stamattina un post social nel quale si scaglia senza mezzi termini contro una clip video che esalta un gran diritto vincente di Sinner, sciorinando tutte le cose che a suo dire ha subito nel corso della settimana del torneo.

“Cosa significa questo ATPTour? In primo luogo di certo non mi avete messo nelle migliori condizioni dovendo giocare 2 partite il giorno prima avendo finito tardi, senza lasciarmi abbastanza tempo per recuperare. Il giudice di sedia ha fatto più gravi errori dandomi un warning sbagliato che ha disturbato il match. Che la forza sia con te… Signore” scrive Holger, commentando il diritto vincente di Jannik.

Meaning what @atptour …..? Not that you gave me the best conditions in the first place having to play 2 matches the day before ending late , leaving almost no recovery time. Chair Umpire making crucial mistakes and giving wrong warning that disturbed the game. May the force be… https://t.co/uOTxIwD56Q

— Holger Rune (@holgerrune2003) April 13, 2024