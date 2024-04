La Federazione Italiana Tennis e Padel entra nelle competizioni virtuali con eSports FITP. Il 13 aprile scatta la ‘Road to IBI’: tappe di qualificazione a Napoli, Bari, Milano e tornei online. Gran finale al Foro con montepremi di 10mila euro. Circuiti anche in vista di Davis e Nitto ATP Finals

La Federazione Italiana Tennis e Padel lancia il progetto eSports FITP

Un progetto che punta a creare un vero e proprio movimento federale che possa affiancarsi ai tornei, ai campionati e alle attività del settore tecnico e dei tesserati che praticano il tennis, il padel, il beach tennis e il wheelchair sui campi di tutta Italia. Gli eSports rappresentano uno straordinario strumento per interagire con il pubblico perché abbattono le distanze fisiche grazie alla possibilità di giocare online, creano momenti di aggregazione e favoriscono l’inclusione. Tutti, infatti, possono giocare senza distinzioni di genere, età e abilità. In questa direzione va anche la scelta di Tennis Clash come gioco ufficiale del progetto, un titolo gratuito per device mobili, prodotto da Wildlife Studios, più semplice da imparare e utilizzare.

‘ROAD TO IBI’

Il progetto eSports FITP prenderà corpo innanzitutto in concomitanza con i tre grandi eventi tennistici organizzati dalla Federazione: gli Internazionali BNL d’Italia a Roma, il girone delle Davis Cup Finals a Bologna, le Nitto ATP Finals a Torino. In occasione di questi tre tornei, saranno organizzati altrettanti circuiti ‘Road To…’ che si svilupperanno attraverso competizioni organizzate in presenza, ad esempio nei raduni del FITP Junior Program, e tornei online. Questi tornei comporranno una classifica che determinerà i qualificati per la fase finale.

Il primo di questi circuiti, ‘Road to IBI’, partirà il 13 e 14 aprile con il torneo dal vivo in occasione del raduno del FITP Junior Program di Napoli, a cui seguiranno quelli organizzati a Bari il 20-21 aprile e a Milano il 27-28 aprile. Per partecipare a questi eventi è necessario essere registrati sulla piattaforma myFITP (my.fitp.it). Nelle tappe di promozione sul territorio come questa, sarà allestito uno stand con postazioni ad hoc dotato di smartphone per consentire anche a chi non ha con sé un device di poter partecipare. Gli incontri saranno al meglio dei tre o cinque set a seconda del numero di partecipanti, e ogni set sarà un tiebreak a dieci punti. Ogni partita, ogni turno superato assegna un punteggio nella classifica eSports FITP. Il giocatore che dopo le tre tappe sarà risultato il migliore otterrà un posto alla fase finale al Foro Italico.

Sono previsti poi tre tornei di qualificazione online all’interno di Tennis Clash che metteranno in palio complessivamente sei posti per la fase finale, aperta solo a giocatori comunitari, cittadini di nazioni che fanno parte dell’Unione Europea. Il primo si giocherà dal 25 al 30 aprile, il secondo dal 2 al 6 maggio, il terzo dal 9 al 13 maggio.

Il roster dei finalisti sarà così composto:

N.1 qualificato sarà selezionato dalla Classifica eSports FITP;

N.3 qualificati saranno selezionati dal primo torneo di qualificazione su Tennis Clash. I primi tre in classifica generale, ma nel caso in cui i primi due giocatori siano dello stesso sesso il terzo qualificato sarà il primo giocatore/ giocatrice dell’altro sesso;

N.2 qualificati saranno selezionati dal secondo torneo di qualificazione su Tennis Clash. Il migliore giocatore maschile in classifica generale e la migliore giocatrice;

N.1 qualificato sarà selezionato dal terzo torneo di qualificazione su Tennis Clash. Sarà il migliore giocatore/ giocatrice italiano/a in classifica;

N.1 wild card sarà assegnata dalla FITP.

Negli eventi all’interno di Tennis Clash i giocatori seguiranno le modalità e le regole previste dal gioco, e otterranno i punteggi che formeranno la classifica in base all’algoritmo di Tennis Clash.

Durante l’ultimo fine settimana degli Internazionali BNL d’Italia si giocherà poi la fase finale al Foro Italico: in palio un montepremi di 10 mila euro. Gli otto qualificati al ‘master finale’ si sfideranno in un round robin, tutti contro tutti, con incontri al meglio dei 3 set. Anche in questo caso, ogni set sarà un tie-break a dieci punti. I primi quattro della classifica si qualificheranno per le semifinali: il primo affronterà il quarto, il secondo giocherà contro il terzo. I vincitori delle semifinali si sfideranno per il titolo (formula al meglio dei 5 set).

COMMUNITY

Dopo gli Internazionali BNL d’Italia, scatterà l’omologa ‘Road to Davis Cup’ che prevederà tornei in presenza nei Centri Estivi FITP e competizioni online, in vista della fase finale a settembre a Bologna, e una ‘Road to Nitto ATP Finals’, che culminerà nel torneo finale a Torino a novembre.

Ma il progetto della FITP non si limita ai grandi eventi. Tutti gli utenti eSports saranno invitati a iscriversi alla piattaforma myFITP, creando così una community di appassionati che dopo il ‘Road to IBI’ potranno sfidarsi in partite uno contro uno, partecipare ai tornei online organizzati dalla FITP e scalare la classifica eSports FITP fino a diventare il miglior giocatore d’Italia.