Matteo Berrettini opta per la programmazione strategica e salta Monaco: Obiettivo Grandi Tornei

Matteo Berrettini ha annunciato il suo ritiro dal torneo ATP250 di Monaco di Baviera, una decisione che ha scatenato ampie speculazioni ma che sembra inserirsi in una strategia più ampia mirata a privilegiare impegni più significativi nel panorama tennistico mondiale.

Il direttore del torneo bavarese, Patrick Kühnen, ha confermato che al posto di Berrettini ci sarà l’americano Taylor Fritz, un cambio che modifica sensibilmente le aspettative del torneo.

Nonostante l’assenza di conferme ufficiali riguardo a problemi fisici, tutto indica che la decisione di Berrettini sia una mossa preventiva pensata per conservare energie in vista di appuntamenti di maggior peso.

Il vero focus di Berrettini sembra essere rivolto verso i prestigiosi tornei di terra rossa che si avvicinano rapidamente. Il Masters1000 di Madrid è il primo grande appuntamento all’orizzonte, dove il romano potrà beneficiare del ranking protetto, un vantaggio non trascurabile. Il suo percorso nel 2021, che lo ha visto arrivare alla finale dove è stato sconfitto da Alexander Zverev in tre set, è ancora vivo nella memoria degli appassionati e potrebbe preludere a un’altrettanto proficua campagna quest’anno.

Segue poi il torneo di Roma, gli Internazionali d’Italia, un evento che Berrettini considera quasi una seconda casa e dove riceverà una wild card. Dopo aver dovuto rinunciare lo scorso anno a causa di infortuni, il desiderio di riscatto è palpabile e la motivazione alle stelle.

Oltre a Madrid e Roma, tutto ciò dovrebbe essere un trampolino di lancio per il Roland Garros, uno dei quattro tornei del Grande Slam, e per la successiva stagione sull’erba, dove Berrettini ha dimostrato di poter eccellere ad ambizioni molto elevate.





Francesco Paolo Villarico