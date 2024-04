Lorenzo Sonego si arrende a Ugo Humbert dopo una battaglia di tre set a Montecarlo

Lorenzo Sonego ha visto il suo cammino nel Masters1000 di Montecarlo interrompersi negli ottavi di finale contro il francese Ugo Humbert, numero 15 del mondo. In un remake della loro sfida dell’anno scorso nel Principato, vinta da Sonego, questa volta è stato Humbert a prevalere in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-1.

Le statistiche raccontano la storia di un Humbert più incisivo, con 35 vincenti e 31 errori non forzati, rispetto ai 19 winners e 25 gratuiti di Sonego.

Le statistiche poi mostrano una prestazione leggermente superiore di Humbert rispetto a Sonego. Il francese ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (64% vs 62%) e di punti vinti sia sulla prima (71% vs 65%) che sulla seconda di servizio (54% vs 47%), mettendo a segno anche 5 ace. Humbert è stato anche più efficace nel salvare le palle break, annullandone il 90% contro il 69% di Sonego. In risposta, Humbert ha vinto il 42% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Sonego (53%), e ha convertito il 31% delle palle break. Sonego, invece, pur essendo stato più efficace a rete (82% vs 65%), ha vinto solo il 35% dei punti in risposta e ha convertito solo il 10% delle palle break. Nel complesso, Humbert si è aggiudicato il 54% dei punti totali contro il 46% di Sonego, dimostrando una maggiore solidità al servizio e una migliore capacità di sfruttare le occasioni in risposta.

Nel primo set, entrambi i giocatori hanno dato spettacolo, mostrando il loro stile distintivo: Sonego con la sua grinta e la potenza del servizio e del dritto, Humbert con le sue rotazioni mancine e piatte. Dopo aver annullato una palla break a testa, è stato Sonego a fare la differenza nell’undicesimo gioco, strappando il servizio al suo avversario e chiudendo il set sul 7-5.

Tuttavia, nel secondo set, Sonego non è riuscito a capitalizzare le numerose opportunità di break che si è creato: una nel terzo game e ben cinque nel quinto. La mancanza di concretezza dell’italiano è stata punita da Humbert, che ha colto la sua chance nell’ottavo gioco, portando a casa il set per 6-3.

Nel terzo set, il francese ha preso il sopravvento, approfittando del calo fisico di Sonego. Nonostante l’italiano abbia lottato su ogni punto, Humbert ha dilagato, chiudendo il match con un netto 6-1.

Con questa vittoria, Ugo Humbert si guadagna un posto nei quarti di finale, dove affronterà il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8. Per Lorenzo Sonego, invece, il torneo di Montecarlo si conclude qui, ma l’italiano può essere soddisfatto della sua prestazione e del livello di gioco espresso, specialmente nel primo set. Ora, Sonego guarderà ai prossimi appuntamenti sulla terra rossa, con la consapevolezza di poter competere ad alti livelli su questa superficie.

ATP Monte-Carlo Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 3 1 Ugo Humbert [14] Ugo Humbert [14] 5 6 6 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 ace 1-4 → 1-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 U. Humbert 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 U. Humbert 0-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

🇮🇹 Lorenzo Sonego vs 🇫🇷 Ugo Humbert

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇫🇷 Humbert |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 245 | **284** |

| Aces | 0 | **5** |

| Double Faults | 2 | **1** |

| First Serve % | 62% (62/100) | **64% (63/98)** |

| 1st Serve Points Won % | 65% (40/62) | **71% (45/63)** |

| 2nd Serve Points Won % | 47% (18/38) | **54% (19/35)** |

| Break Points Saved % | 69% (9/13) | **90% (9/10)** |

| Service Games Played | 14 | 14 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇫🇷 Humbert |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 91 | **147** |

| 1st Serve Return Points Won %| 29% (18/63) | **35% (22/62)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 46% (16/35) | **53% (20/38)** |

| Break Points Converted % | 10% (1/10) | **31% (4/13)** |

| Return Games Played | 14 | 14 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇫🇷 Humbert |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **82% (14/17)** | 65% (20/31) |

| Winners | 19 | **35** |

| Unforced Errors | 25 | **31** |

| Service Points Won % | 58% (58/100) | **65% (64/98)** |

| Return Points Won % | 35% (34/98) | **42% (42/100)**|

| Total Points Won % | 46% (92/198) | **54% (106/198)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Sonego | 🇫🇷 Humbert |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **216km/h (134mph)** | 210km/h (130mph) |

| 1st Serve Average Speed | **197km/h (122mph)** | 193km/h (119mph) |

| 2nd Serve Average Speed | **159km/h (98mph)** | 145km/h (90mph) |





Marco Rossi