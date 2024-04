Sinner solido, si sbarazza di Struff, è nei quarti a Monte Carlo contro Rune (Sintesi video della partita)

Jannik Sinner veleggia sicuro sul mare calmo del Principato, seguendo uno splendido tramonto primaverile con i suoi colpi terribilmente solidi e continui. L’azzurro batte senza problemi Jan Lennard Struff con un secco 6-4 6-2 in appena 76 minuti di tennis muscolare, giocato a grande velocità e senza alcuna variazione, dando l’ennesima dimostrazione di forza in questo 2024 per lui quasi senza macchia. Jannik supera senza affanno il “fastidio” di un improvviso contro break subito nel quarto gioco, l’unico momento d’incertezza all’interno di una partita condotta con assoluta tranquillità, figlia di una superiorità fisica e tecnica netta sul tedesco. Mai si è avuta la sensazione che l’incontro potesse scivolargli dalle mani, troppo più forte nello scambio, in risposta, nella gestione complessiva della partita, nonostante una percentuale di prime palle in campo modesta, solo il 57% (con le quali tuttavia ha vinto 85% dei punti). Struff è un giocatore che può spaccare la palla con servizi a tutta e diritti potentissimi dal centro del campo; ma appena l’avversario trova il modo di rispondere o lo costringe a correre su angoli aperti, i nodi vengono al pettine. Bravo è stato Sinner a rispondere con qualità anche a molte prime palle del rivale, aprire l’angolo per farlo correre e imporre la sua maggior consistenza sul lato del rovescio, dove la differenza di tenuta e velocità di palla tra i due è abissale.

Solo una giornata storta poteva complicare la vita a Jannik, che per fortuna non c’è stata. Con il diritto è stato spesso molto incisivo, andando dritto per dritto, senza mai cercare la smorzata improvvisa o una traiettoria un po di alta e carica di spin. C’è una spiegazione tattica a questa scelta: se effettui variazioni e abbassi il ritmo, puoi dare a un tennista potente ma lento negli spostamenti come Struff il tempo di avventarsi sulla palla e farti male; giocando a grande ritmo e intensità Sinner ha di fatto impedito all’avversario di entrare con i piedi in campo e mettere in moto la sua pericolosa spallata col diritto, con la quale può fulminarti. Così Jannik ha eseguito un tennis un po’ monocorde, non bellissimo ma terribilmente efficace, pronto ad aprire l’angolo sulla destra o inchiodare il tedesco sul rovescio, prendendosi molti errori forzati. Minimo rischio, massimo rendimento. Il classico esempio di tennis percentuale, e vincente.

Jannik at golden hour ✨ The unstoppable @janniksin defeats Struff 6-4 6-2 for yet another win in 2024! pic.twitter.com/1ts11FezSq — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 11, 2024

Una vittoria limpida, sicura, facendo poca fatica, esattamente quel che si sperava da questo ottavo di finale a Monte Carlo. Jannik vola nei quarti, dove trova Holger Rune, in quella che sarà la rivincita della dura semifinale dello scorso anno, vinta dal danese. La sensazione è che Sinner sia il tennista assolutamente più in forma nel torneo, ma attenzione alla “garra” di Rune, spesso non gradita dall’azzurro, e anche a Djokovic, che match dopo match può salire di condizione e diventare (ovviamente) molto pericoloso. È la vittoria n.24 in stagione per Sinner. Impressionante.

Struff ha nel servizio il colpo forte del proprio repertorio, ma è subito in difficoltà sotto la pressione in risposta di Sinner. Il tedesco rimonta da 0-30 nel primo game, e anche nel secondo turno di servizio, ma ai vantaggi Sinner trova un’accelerazione terrificante col diritto lungo linea che gli vale la prima palla break. Struff rischia la prima, non va, e pure la seconda. Doppio fallo e break per Sinner, avanti 2-1 e servizio. Non è perfetto nemmeno Jannik all’avvio, si fa infilare dal passante del tedesco e poi ai vantaggi sbaglia un rovescio di scambia che lo condanna a palla break. Altro errore di diritto, va fuori giri Sinner e restituisce il break. Si va dritto per dritto alla massima velocità, con troppi errori (già 6 errori in soli 4 game). 2 pari. Il set avanza sui turni di servizio, zero variazioni e spinta alla massima velocità, il tipo di partita che Struff predilige, infatti “regge”, ma fa fatica ogni volta che Jannik sposta lo scambio sulla diagonale di rovescio. Sul 4 pari Struff si tiene a galla col servizio (due Ace), ma sul 30 pari subisce la risposta centrale e profondissima di Jannik, che ottiene una palla break. Bravo Sinner: risponde, inchioda l’avversario sul rovescio fino all’errore di Jan Lennard, per il BREAK, 5-4 Sinner. Si aggiudica il primo set per 6-4 l’azzurro, con un ultimo turno di battuta sicuro, giocando in modo solido e lineare, servizi esterni e via a pizzicare il rovescio di Struff. Un Jannik non così brillante, attento a tenere alti ritmi e non dare palle attaccabili all’avversario, ma anche con più errori del solito, perfetto però nel trovare l’allungo al momento giusto.

Il tedesco salva grazie al servizio un pericoloso 15-30 nel primo gioco del secondo set. Non può fare assolutamente a meno del massimo rendimento della sua battuta, nello scambio è in difficoltà quando è costretto a giocare in corsa o difendersi dal lato del rovescio. Jannik vince senza patemi il suo game di servizio, e la lotta diventa feroce sull’1 pari. Sinner non sfrutta una palla break, errore col diritto (sarebbe stato vincente), ma si prende il BREAK alla seconda chance, grande attacco dopo essersi aperto il campo e lob lungo del tedesco. Appena Jan Lennard non fa il punto col servizio o un diritto potente dal centro e si entra nello scambio, viene fuori la superiorità di spinta e controllo di Sinner, bravo a far correre il rivale e portarlo all’errore. 2-1 Sinner. Forte del vantaggio, Jannik esplode la qualità del suo rovescio, clamorosa un’accelerazione stretta che lascia Struff distante metri, e scalda il pubblico un freddino di fronte a un match non esattamente esaltante. Perfetto l’azzurro alla battuta, chiude un Ace un game a zero e 3-1 avanti. Rischia tutto con la battuta il tedesco, un doppio fallo sul 30 pari gli costa di nuovo la palla break, stavolta si salva per un raro errore col diritto in corsa di Sinner. Resta aggrappato al match Struff, ma deve trovare un gran game in risposta per riaprire la partita. L’italiano ha altri programmi… serve così così (sotto al 50% di prime in campo) ma è molto sicuro nel comandare lo scambio e spostare l’avversario. Struff commette un altro dopo fallo sul 4-2, poi sbaglia un colpo di scambio che gli costa lo 0-40. Annulla le prime due, con grande rischio, ma esagera sul 30-40, la seconda palla, molto esterna, gli esce di poco. Sinner vola 5-2 col doppio break e chiude in sicurezza 6-2 a braccio sciolto, concedendosi pure un serve and volley (perfetto) sulla seconda di servizio. È nei quarti nel Principato per il terzo anno di fila, dove lo attende Rune, vittorioso su Dimitrov. Sarà una rivincita della rocambolesca semifinale dello scorso anno.

Marco Mazzoni

Jan-Lennard Struff vs [2] Jannik Sinner



ATP Monte-Carlo Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 4 2 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Struff 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Struff 15-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Ecco le statistiche di Struff vs Sinner con l’aggiunta delle bandiere dei giocatori:

🇩🇪 Jan-Lennard Struff vs 🇮🇹 Jannik Sinner

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇩🇪 Struff | 🇮🇹 Sinner |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 206 | **297** |

| Aces | **4** | 3 |

| Double Faults | 4 | **0** |

| First Serve % | 44% (28/63) | **57% (26/46)** |

| 1st Serve Points Won % | 61% (17/28) | **85% (22/26)** |

| 2nd Serve Points Won % | 46% (16/35) | **65% (13/20)** |

| Break Points Saved % | **50% (4/8)** | 0% (0/1) |

| Service Games Played | 9 | 9 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇩🇪 Struff | 🇮🇹 Sinner |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 161 | **188** |

| 1st Serve Return Points Won %| 15% (4/26) | **39% (11/28)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 35% (7/20) | **54% (19/35)** |

| Break Points Converted % | **100% (1/1)** | 50% (4/8) |

| Return Games Played | 9 | 9 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇩🇪 Struff | 🇮🇹 Sinner |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 40% (4/10) | **63% (5/8)** |

| Winners | 13 | **14** |

| Unforced Errors | 18 | **10** |

| Service Points Won % | 52% (33/63) | **76% (35/46)** |

| Return Points Won % | 24% (11/46) | **48% (30/63)** |

| Total Points Won % | 40% (44/109) | **60% (65/109)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇩🇪 Struff | 🇮🇹 Sinner |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **222km/h (137mph)** | 215km/h (133mph) |

| 1st Serve Average Speed | **203km/h (126mph)** | 196km/h (121mph) |

| 2nd Serve Average Speed | 158km/h (98mph) | **169km/h (105mph)** |

Le statistiche mostrano una netta superiorità di Sinner rispetto a Struff. L’italiano ha servito in maniera eccellente, vincendo l’85% dei punti sulla prima di servizio e il 65% sulla seconda, senza subire doppi falli. In risposta, Sinner è stato molto aggressivo ed efficace, vincendo il 48% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Struff (54%), e convertendo il 50% delle palle break. Struff, invece, ha faticato sia al servizio che in risposta, vincendo rispettivamente il 52% e il 24% dei punti, nonostante abbia messo a segno più ace (4 vs 3). Sinner ha anche commesso meno errori non forzati (10 vs 18), ha vinto più punti a rete (63% vs 40%) e ha messo a segno più vincenti (14 vs 13). Nel complesso, Sinner si è aggiudicato il 60% dei punti totali contro il 40% di Struff, dimostrando una netta superiorità in tutti i fondamentali del gioco.