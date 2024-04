Masters 1000 Monte Carlo: Musetti incanta all’avvio ma Djokovic rimonta e lo supera in due set (sintesi video della partita)

Lorenzo Musetti non ripete il clamoroso “upset” dello scorso anno sul Centrale di Monte Carlo. Novak Djokovic si prende la rivincita sull’azzurro, battuto per 7-5 6-3 in quasi di ore di gioco altalenanti, con diverse giocate spettacolari ma anche incertezze e molti errori da parte di entrambi i giocatori. C’è un po’ di rammarico per Lorenzo, è partito fortissimo regalando il meglio del suo repertorio fino all’ottavo game del primo set. Era riuscito a scappare subito al comando con un break immediato, trovando profondità con i colpi e soprattutto un diritto dopo il servizio molto incisivo, con il quale era riuscito ad allontanare il rivale dalla riga di fondo. Qualche perla di rovescio delle sue, un paio di punti vinti da highlights del torneo ma soprattutto tanta sostanza e intensità, con un Djokovic stranamente in difficoltà a prendere ritmo e trovare la migliore distanza dalla palla. Purtroppo lo scenario del match si è capovolto sul 4-3 Musetti.

L’azzurro al servizio veleggia comodo sul 40-0, niente faceva presagire una tempesta, che invece arriva. Due errori col diritto, uno davvero banale, e Novak da super campione “fiuta sangue”, alza il livello e va a prendersi ai vantaggi un contro break che lo mette fisicamente in partita. Il serbo alza il livello, colpi più intensi e meno errori, inizia ad imbastire un pressing continuo che manda all’indietro Musetti, incapace di governare i tempi di gioco come all’avvio. La partita si sposta sempre più nelle mani del serbo, che con due break di fila prima chiude il primo set e poi vola al comando nel secondo. C’è una discreta reazione di Lorenzo, la partita entra in totale bagarre con allunghi e riprese, ma alla fine Musetti subisce un nuovo break sul 4-3 che decide l’incontro.

Buona attitudine di Musetti, l’avvio del match è stato estremamente convincente, quel piglio e incisività nella spinta e nel prendersi il punto che vogliamo sempre vedere. Tuttavia contro Djokovic, anche in versione ridotta, non puoi permetterti un calo d’attenzione al servizio, perché se lo rimetti in gioco poi dopo diventa durissima. Infatti quando il match è entrato in lotta, ha perso convinzione, la miglior spinta, la posizione più avanzata, e tutto si è complicato maledettamente. Non ha affatto convinto Nole, troppi gli errori, tanto che alla fine ha ripreso il match e l’ha portato a casa di sostanza, senza brillare, badando davvero al sodo, ossia ritrovare un buon ritmo e sbagliare poco. In più fasi del secondo set c’è stata la sensazione che Musetti potesse fare di più, ma andato sotto di un break in apertura è stato sempre a rincorrere e così è arrivata la sconfitta. Il 53% di prime palle in campo è un numero troppo basso, anche su terra battuta, per tenere ferma la risposta di un campione che Novak, che infatti proprio con la risposta dal 4 pari ha messo grande pressione a Lorenzo, come dimostra ad esempio il doppio fallo commesso sul set point del primo parziale.

Eppure Novak soffre il tennis di Lorenzo, quei cambi di ritmo, le sue palle un po’ alte e poi improvvisamente veloci; soffre tantissimo quell’improvviso cross stretto in contro piede col diritto che non legge, e anche le frustate di rovescio lungo linea. Per portare a casa l’incontro Musetti doveva servire meglio e non concedere niente nel primo set, chiuderlo e poi mettere pressione al rivale. Non c’è riuscito. Djokovic continua nel torneo, è nei quarti (mancava da 5 anni) e sfida De Minaur. La sensazione è che sia ancora parecchio indietro sia per condizione fisica che fiducia nei colpi, pochi sono stati i suoi vincenti degni di nota. La stagione sul rosso per Musetti è appena iniziata, c’è da “pedalare”, ripartendo dalle buone cose viste nella prima parte dell’incontro e dalla bella vittoria contro Fils. Tenendo ritmi alti e intensità, può fare molto bene, a condizione di non perdere focus e azzerare i passaggi a vuoto. Condotta non facile, ma assolutamente possibile.

L’incontro scatta con Djokovic al servizio. Gran tennis fin dai primi punti, una splendida volée del n.1 e un gran forcing di Musetti. Sul 30 pari Novak tira appena largo un diritto con i piedi in campo, c’è la palla break per Musetti. Perfetto l’attacco del serbo, l’annulla di prepotenza. Molto profondi i colpi di Lorenzo, con una splendida accelerazione lungo linea di rovescio strappa la seconda PB. Stavolta il diritto tradisce Djokovic, BREAK Musetti! 1-0 e servizio. Ottimo turno di servizio di Lorenzo, prime palle sicure, 2-0, miglior inizio non era possibile. Novak entra nel match con turno di battuta molto offensivo, ma in risposta dalla riga di fondo non è molto preciso, troppi errori, anche in risposta. Musetti trova il primo big point con un rovescio lungo linea eccezionale sul 30 pari, che chiude un lungo scambio; segue una smorzata in salto, a punire un top spin estremo col rovescio di “Nole”, totalmente sorpreso. 3-1 Musetti, grande tennis, di spada e di fioretto. Non sereno il n.1, affretta i tempi dell’affondo e poi un serve and volley per niente definitivo, 0-30. Attacca Djokovic, si porta 30 pari ma poi gli scappa ancora il diritto in spinta. Si lagna con se stesso, è ancora palla break sul 30-40. Grave errore di Lorenzo, arriva bene sul diritto ma lascia scendere troppo la palla che gli scappa via, si poteva fare meglio. Si salva Djokovic, continuando ad attaccare, 3-2. Un ottimo Musetti, molto sicuro nei colpi (splendido il passante che gli vale il 4-2) , ma troppi errori di Djokovic. Nole sembra in difficoltà nel trovare la corretta distanza dalla palla e perde di precisione e anche velocità dei colpi. È anche merito di Musetti, che sbaglia poco e cambia continuamente ritmo per non farlo trovare all’avversario. Lorenzo resta saldamente in controllo nei suoi turni di battuta, serve solo il 58% di prime in campo ma comanda i ritmi di gioco e col diritto apre il campo e mette Djokovic in difficoltà. Servendo sul 4-3 perde la misura in due scambi, da 40-0 si ritrova ai vantaggi, ma non perde fiducia col diritto e spinge un cross fantastico dopo il servizio, contro piede micidiale. Risponde Djokovic con il miglior colpo del suo match, accelerazione di rovescio lungo linea perfetta. C’è lotta ora. Sbaglia malamente un back di rovescio Musetti, arriva la prima palla break da difendere. Duro scambio, alla fine è Lorenzo il primo a sbagliare. BREAK Djokovic, doccia fredda per l’azzurro, fin qua perfetto, fino agli errori col diritto sul 40-0 che paga a prezzo carissimo. 4 pari. Il brutto game ceduto ha un pessimo effetto per Musetti, ha perso campo e così è in balia del ritrovato ritmo di Djokovic, che da campione sfrutta il momento per il sorpasso, 5-4, pur senza brillare. Sotto massima pressione, Musetti trova un bel game, un Ace e poi un bel passante col diritto, basso e vincente. 5 pari. Cresce l’intensità nello scambio del n.1, sul 6-5 30 pari con un forcing martellante col diritto strappa un Set Point. Male Musetti, doppio fallo… si chiude con amarezza un set che fino al 4-3 40-0 sembrava in discreto controllo. 7-5 Djokovic, ha cominciato a spingere con maggior pressione e continuità, finendo per strappare i punti decisivi.

Djokovic inizia al servizio il secondo set. Rimonta da 0-30 e può fare corsa di testa. Anche in risposta è salito Novak, non ne sbaglia più – e sbaglia di meno in generale – ha meno tempo Lorenzo per manovrare in sicurezza. Soprattutto sulla diagonale di rovescio Djokovic tira su il “muro”, scambia cross col pilota automatico e tutto diventa terribilmente difficile. 0-30, Musetti non riesce più a sfondare col diritto o cambiare marcia col rovescio, ha perso quella posizione più avanzata che tanto l’aveva sostenuto nella prima parte del match . Un errore in manovra col diritto lo condanna al 15-40, due palle break pericolosissime. Ottimo Novak, trova un bel passante di rovescio su di un attacco non così ficcante dell’azzurro. BREAK Djokovic, 2-0 e quarto game di fila. Cerca la reazione Musetti per restare aggrappato alla partita. Sul 15-30 tira un gran passante lungo linea di rovescio, gli vale due chance del contro break. Si affida al serve and volley Novak, perfetto, poi però sbaglia un diritto, colpito con poco equilibrio. Contro BREAK! Musetti risale, serve sull’1-2, ma è ancora un turno di battuto complicato perché Djokovic è solido. Trova un gran diritto vincente, quel contro piede cross che tanto dà noia al rivale, ma col servizio non spinge più come nel primo set e subisce la veemenza del n.1. Con un attacco potente Djokovic strappa una nuova palla break, che trasforma con una solida difesa e l’errore di Musetti cercando la palla corta. BREAK Djokovic, di nuovo avanti 3-1 e servizio e poi 4-1 con un solido turno di battuta. Musetti non crolla, è bravo a risalire da 15-30 con uno splendido passante di diritto in corsa, che scuote il Centrale. Resta aggrappato al match sul 2-4. Non straordinario nemmeno Djokovic, si fa passare ancora dall’azzurro con attacchi tutt’altro che irresistibili. Sul 40 pari tiene in difesa Lorenzo, corre su ogni angolo e alla fine è Novak a sbagliare col rovescio, palla break! Si prende warning Djokovic aspettando troppo prima di servire. Non gli entra la prima palla… il BREAK arriva, con un passante, stavolta un po fortunato Lorenzo visto che un rimbalzo fasullo costringe Novak ad attaccare e lo fa come può, venendo passato. 4-3. Qualche fiammata di qualità, ma tanti errori e continui alti e bassi da parte di entrambi. Sul 15-30, Lorenzo affonda un gran diritto, ma lo smash a chiudere sbatte sul nastro e esce. Poca fortuna, ma gran recupero di Djokovic, che ha altre due palle break, stavolta per andare a servire per il match. Annulla la prima Musetti con un diritto potente; molle la seconda di servizio sul 30-40, non perdona Djokovic con la risposta di diritto, vincente. BREAK Djokovic, serve per chiudere sul 5-3. Servizio e diritto, Novak verticalizza subito per non entrare troppo nello scambio. 40-0 e tre palle match. Chiude al primo, torna nei quarti di finale dopo 5 anni, sfida Alex De Minaur. Più di un rimpianto per Musetti, dopo il grandissimo inizio di partita.

[1] Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti



ATP Monte-Carlo Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 7 6 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 5 3 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

🇷🇸 Novak Djokovic vs 🇮🇹 Lorenzo Musetti

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇷🇸 Djokovic | 🇮🇹 Musetti |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **262** | 205 |

| Aces | **3** | 1 |

| Double Faults | 2 | **1** |

| First Serve % | **69% (46/67)** | 53% (33/62) |

| 1st Serve Points Won % | **67% (31/46)** | 61% (20/33) |

| 2nd Serve Points Won % | **52% (11/21)** | 41% (12/29) |

| Break Points Saved % | **50% (3/6)** | 17% (1/6) |

| Service Games Played | **11** | 10 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇷🇸 Djokovic | 🇮🇹 Musetti |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **231** | 158 |

| 1st Serve Return Points Won %| **39% (13/33)** | 33% (15/46) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **59% (17/29)** | 48% (10/21) |

| Break Points Converted % | **83% (5/6)** | 50% (3/6) |

| Return Games Played | 10 | **11** |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇷🇸 Djokovic | 🇮🇹 Musetti |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **53% (16/30)** | 45% (5/11) |

| Winners | 17 | **18** |

| Unforced Errors | 19 | **9** |

| Service Points Won % | **63% (42/67)** | 52% (32/62) |

| Return Points Won % | **48% (30/62)** | 37% (25/67) |

| Total Points Won % | **56% (72/129)**| 44% (57/129) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇷🇸 Djokovic | 🇮🇹 Musetti |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 213km/h (132mph)| **219km/h (136mph)** |

| 1st Serve Average Speed | **189km/h (117mph)** | 187km/h (116mph) |

| 2nd Serve Average Speed | **149km/h (92mph)** | 143km/h (88mph) |

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Djokovic rispetto a Musetti. Il serbo ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (69% vs 53%) e di punti vinti sia sulla prima (67% vs 61%) che sulla seconda di servizio (52% vs 41%), salvando anche il 50% delle palle break affrontate. In risposta, Djokovic è stato molto più efficace, vincendo il 48% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Musetti (59%), e convertendo ben l’83% delle palle break. Musetti, invece, pur mettendo a segno più vincenti (18 vs 17), ha commesso più errori non forzati (19 vs 9) e ha vinto solo il 37% dei punti in risposta. Nel complesso, Djokovic si è aggiudicato il 56% dei punti totali contro il 44% di Musetti, dimostrando una maggiore solidità al servizio e una migliore capacità di sfruttare le occasioni in risposta.