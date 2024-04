Luca Nardi cede al primo turno, Auger-Aliassime avanza a Montecarlo e sarà lui a sfidare Carlos Alcaraz

Luca Nardi, forse accusando la stanchezza accumulata durante le qualificazioni, è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo dal canadese Felix Auger-Aliassime. Il numero 35 del mondo si è imposto agevolmente in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e ventidue minuti di gioco. Sarà dunque Auger-Aliassime ad affrontare Carlos Alcaraz nel secondo turno.

Le statistiche mostrano una netta superiorità di Auger-Aliassime su Nardi in tutti gli aspetti del gioco. Il canadese ha servito in maniera eccellente, vincendo l’88% dei punti sulla prima di servizio e il 62% sulla seconda, mettendo a segno anche 6 ace. In risposta, Auger-Aliassime è stato molto aggressivo ed efficace, vincendo il 43% dei punti totali, in particolare sulla prima di servizio di Nardi (41%), e convertendo il 43% delle palle break. Nardi, invece, ha faticato sia al servizio che in risposta, vincendo rispettivamente il 57% e il 23% dei punti. Auger-Aliassime ha anche dominato a rete, vincendo il 92% dei punti, e ha messo a segno ben 21 vincenti contro i 5 di Nardi. Nel complesso, Auger-Aliassime si è aggiudicato il 58% dei punti totali contro il 42% di Nardi, dimostrando una netta superiorità in tutti i fondamentali del gioco.

Le difficoltà per Nardi sono emerse quasi subito, con il marchigiano che ha dovuto affrontare una palla break in un quarto gioco condizionato da tre doppi falli. Nonostante sia riuscito a salvarsi in quell’occasione, nel sesto game Nardi ha concesso altre due palle break ad Auger-Aliassime, che questa volta è riuscito a chiudere con uno schiaffo al volo, portandosi sul 4-2. I problemi al servizio per l’azzurro sono proseguiti, ritrovandosi sotto 0-40 nell’ottavo game. Nardi ha annullato due set point, ma sul terzo ha dovuto capitolare, con il canadese che si è imposto per 6-2.

Il secondo parziale ha seguito un copione simile al primo, con Auger-Aliassime che ha preso il comando sin dalle fasi iniziali. Il canadese ha messo pressione a Nardi nel quarto gioco, procurandosi due preziose palle break. Purtroppo per l’azzurro, un errore di dritto gli è costato il servizio, permettendo al suo avversario di portarsi in vantaggio.

Da quel momento in poi, il match è proseguito senza particolari scossoni, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto i propri turni di battuta. Tuttavia, Nardi non è mai riuscito a creare delle reali opportunità per mettere in difficoltà il servizio del canadese, il quale ha gestito con autorità i propri game.

Alla fine, Auger-Aliassime ha chiuso il set con il punteggio di 6-3, dimostrando una maggiore solidità e una migliore condizione rispetto al giovane italiano.

Con questa vittoria, il numero 35 del ranking ATP si guadagna il diritto di sfidare Carlos Alcaraz, uno dei favoriti del torneo, in un secondo turno che si preannuncia altamente spettacolare.

Nonostante la sconfitta, Luca Nardi può comunque trarre insegnamenti positivi da questa esperienza dopo essere riuscito a superare le qualificazioni.

ATP Monte-Carlo Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 6 Luca Nardi Luca Nardi 2 3 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Nardi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

🇨🇦 Felix Auger-Aliassime vs 🇮🇹 Luca Nardi

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇨🇦 Auger-Aliassime | 🇮🇹 Nardi |

|——————————|——————-|—————–|

| Serve Rating | **308** | 238 |

| Aces | **6** | 1 |

| Double Faults | **2** | 4 |

| First Serve % | 55% (26/47) | **63% (34/54)** |

| 1st Serve Points Won % | **88% (23/26)** | 59% (20/34) |

| 2nd Serve Points Won % | **62% (13/21)** | 55% (11/20) |

| Break Points Saved % | 0% (0/0) | **57% (4/7)** |

| Service Games Played | **9** | 8 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇨🇦 Auger-Aliassime | 🇮🇹 Nardi |

|——————————|——————-|—————–|

| Return Rating | **167** | 50 |

| 1st Serve Return Points Won %| **41% (14/34)** | 12% (3/26) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **45% (9/20)** | 38% (8/21) |

| Break Points Converted % | **43% (3/7)** | 0% (0/0) |

| Return Games Played | 8 | **9** |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇨🇦 Auger-Aliassime | 🇮🇹 Nardi |

|——————————|——————-|—————–|

| Net Points Won % | **92% (11/12)** | 50% (5/10) |

| Winners | **21** | 5 |

| Unforced Errors | **9** | 12 |

| Service Points Won % | **77% (36/47)** | 57% (31/54) |

| Return Points Won % | **43% (23/54)** | 23% (11/47) |

| Total Points Won % | **58% (59/101)** | 42% (42/101) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇨🇦 Auger-Aliassime | 🇮🇹 Nardi |

|——————————|——————-|—————–|

| Max Speed | **212km/h (131mph)** | 201km/h (124mph) |

| 1st Serve Average Speed | **201km/h (124mph)** | 181km/h (112mph) |

| 2nd Serve Average Speed | **169km/h (105mph)** | 145km/h (90mph) |





Francesco Paolo Villarico