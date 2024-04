Da Monte Carlo: Jannik Sinner “Prendiamo questa settimana come un allenamento, sperando che ci siano più partite” (video conferenza stampa)

Jannik Sinner, numero due del mondo nel ranking ATP, si appresta a partecipare al Masters 1000 di Montecarlo 2024 con una certa cautela. Dopo un’inizio d’anno eccezionale sulle superfici dure, Sinner cerca ora di trasferire quel successo sulla terra rossa, un terreno che tradizionalmente gli ha creato difficoltà.

“La terra rossa è una superficie sulla quale solitamente ho problemi,” ha confessato Sinner in conferenza stampa. L’italiano non nasconde le sue difficoltà, pur ricordando i momenti positivi del passato: A volte ci sono risultati sorprendenti all’inizio. La stagione sulle superfici dure è stata molto buona per me, vedremo cosa posso fare sulla terra rossa. L’anno scorso ho giocato bene qui a Montecarlo, e poi non tanto bene. Sarà complicato, è una superficie sulla quale di solito ho problemi, ma sono ansioso di tornare e fare meglio,”

Sinner riflette sulla sua esperienza con questa superficie: “Non è il terreno su cui mi sento più a mio agio, preferisco le superfici dure.” Tuttavia, ha dimostrato il suo valore anche sulla terra, raggiungendo importanti traguardi come i quarti di finale al Roland Garros e a Roma.

Vivendo a Montecarlo da quando aveva 18 anni, Sinner esprime un affetto particolare per questo torneo: “Adoro davvero questo torneo. Vivo qui da quando ho 18 anni, mi alleno qui.” Le sue aspettative sono moderate, con l’obiettivo principale di prepararsi per il Roland Garros e i Giochi Olimpici.

L’atmosfera è incredibile, ci sentiamo al sicuro, è bella per la vita privata. Ci sono molti palestre, campi in terra rossa, e anche molti giocatori con cui allenarsi. Durante il torneo, ci sono molti italiani tra gli spettatori. Mi piace giocare qui per questo. Le mie aspettative non sono troppo alte perché è l’inizio della stagione sulla terra rossa. L’obiettivo è essere preparato per il Roland Garros e i Giochi Olimpici. Prendiamo questa settimana come un allenamento, sperando che ci siano più partite”.

Parlando dei Giochi Olimpici, Sinner esprime grande entusiasmo: “Sono in cima alla lista. Sarà la mia prima esperienza. Non ho potuto partecipare alle precedenti perché non ero in condizioni ottimali. Deve essere un’esperienza unica insieme agli altri atleti. Sarà interessante vedere cosa succede, unica la situazione di passare dall’erba alla terra rossa”.

Sinner condivide la sua evoluzione in termini di preparazione fisica, sottolineando come la sua crescita in questo ambito sia stata graduale: “Non sollevavo molte pesi quando ero giovane. È pericoloso per il corpo durante la crescita. Da giovane, non ero preparato fisicamente tanto quanto gli altri della mia età. Avevano più forza fisica di me, ma l’ho preso come un aspetto positivo, perché è così che si impara a giocare a tennis. Serve più coordinazione, sapere come muoversi. Questo mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono. Ora passo più tempo in palestra, spesso più di quanto passo in campo!”.





