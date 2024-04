Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Lorenzo Sonego batte Goffin ed approda al turno decisivo. Sfiderà Roberto Bautista Agut

Lorenzo Sonego si unisce a Luca Nardi nel turno decisivo delle qualificazioni del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Monte Carlo. Il tennista torinese ha superato in rimonta il belga David Goffin con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 dopo una battaglia di quasi due ore e mezza.

Inizialmente, Sonego avrebbe dovuto affrontare il connazionale Fabio Fognini, ma il ligure ha rinunciato al match a poche ore dall’inizio a causa delle fatiche accumulate nel recente torneo di Marrakech. Di conseguenza, Sonego si è trovato di fronte al veterano belga Goffin, ex top 10 del ranking ATP.

L’incontro è iniziato in salita per l’azzurro, che ha ceduto il primo set per 6-4. Tuttavia, Sonego ha saputo reagire e, grazie alla sua determinazione e al suo gioco aggressivo, è riuscito a ribaltare la situazione, aggiudicandosi i successivi due set con lo stesso punteggio di 6-4.

Nel turno decisivo delle qualificazioni, Lorenzo Sonego affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, alternates, che oggi ha eliminato agevolmente l’austriaco Dominic Thiem. Sarà una sfida impegnativa per l’azzurro, chiamato a esprimere il suo miglior tennis per accedere al tabellone principale del torneo monegasco.

🇲🇨 LIVEVIDEO



ATP Monte-Carlo Lucas Pouille Lucas Pouille 4 3 Luca Nardi [13] Luca Nardi [13] 6 6 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Nardi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Pouille 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-4 → 3-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Pouille 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Pouille 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Nardi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [WC] Lucas Pouillevs [13] Luca Nardi

2. [3] Facundo Diaz Acosta vs [WC] Diego Schwartzman



ATP Monte-Carlo Facundo Diaz Acosta [3] Facundo Diaz Acosta [3] 6 6 Diego Schwartzman Diego Schwartzman 3 4 Vincitore: Diaz Acosta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-0 → 5-0 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Diaz Acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Dominic Thiem vs [Alt] Roberto Bautista Agut



ATP Monte-Carlo Dominic Thiem Dominic Thiem 1 2 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 6 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Thiem 0-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [7] Lorenzo Sonego vs [Alt] David Goffin (non prima ore: 17:00)



ATP Monte-Carlo Lorenzo Sonego [7] Lorenzo Sonego [7] 4 6 6 David Goffin David Goffin 6 4 4 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 L. Sonego 15-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Goffin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sumit Nagal vs [8] Flavio Cobolli



ATP Monte-Carlo Sumit Nagal Sumit Nagal 6 6 Flavio Cobolli [8] Flavio Cobolli [8] 2 3 Vincitore: Nagal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [Alt] Corentin Moutet vs [10] Alex Michelsen



ATP Monte-Carlo Corentin Moutet Corentin Moutet 6 6 Alex Michelsen [10] Alex Michelsen [10] 1 3 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Michelsen 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Michelsen 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [2] Daniel Altmaier vs Luca Van Assche



ATP Monte-Carlo Daniel Altmaier [2] Daniel Altmaier [2] 2 6 6 Luca Van Assche Luca Van Assche 6 2 3 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 L. Van Assche 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Van Assche 15-0 30-0 40-15 4-1 → 4-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 3-1 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Altmaier 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Van Assche 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 4-2 → 5-2 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 D. Altmaier 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-3 → 0-4 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Van Assche 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [WC] Lucas Catarina vs [9] Aleksandar Vukic (non prima ore: 17:00)



ATP Monte-Carlo Lucas Catarina Lucas Catarina 2 4 Aleksandar Vukic [9] Aleksandar Vukic [9] 6 6 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Catarina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Catarina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Catarina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 ace 2-1 → 2-2 L. Catarina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Catarina 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Vukic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 L. Catarina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Vukic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 L. Catarina 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 0-3 → 1-3 L. Catarina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-2 → 0-3 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Catarina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Yannick Hanfmann vs Hugo Gaston



ATP Monte-Carlo Yannick Hanfmann [1] Yannick Hanfmann [1] 4 6 6 Hugo Gaston Hugo Gaston 6 0 4 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 H. Gaston 15-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Y. Hanfmann 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 H. Gaston 15-0 15-15 15-40 4-0 → 5-0 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-0 → 2-0 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-5 → 4-6 H. Gaston 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-3 → 4-4 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Hugo Nys vs [14] Arthur Rinderknech



ATP Monte-Carlo Hugo Nys Hugo Nys 3 1 Arthur Rinderknech [14] Arthur Rinderknech [14] 6 6 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 H. Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 H. Nys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 H. Nys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Nys 15-0 15-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Nys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 H. Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Nys 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 H. Nys 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. [6] Christopher O’Connell vs [Alt] Maximilian Marterer



ATP Monte-Carlo Christopher O'Connell [6] Christopher O'Connell [6] 7 3 6 Maximilian Marterer Maximilian Marterer 5 6 3 Vincitore: O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Marterer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. O'Connell 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. O'Connell 0-15 0-30 df 0-40 df 2-3 → 2-4 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Dusan Lajovic vs Alexandre Muller



ATP Monte-Carlo Dusan Lajovic [5] Dusan Lajovic [5] 2 3 Alexandre Muller Alexandre Muller 6 6 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Muller 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Muller 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Muller 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [4] Alexander Shevchenko vs Federico Coria



ATP Monte-Carlo Alexander Shevchenko [4] Alexander Shevchenko [4] 2 4 Federico Coria Federico Coria 6 6 Vincitore: Coria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Coria 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 F. Coria 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 F. Coria 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 3-1 → 4-1 F. Coria 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Coria 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Coria 15-40 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 F. Coria 15-0 ace 15-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Coria 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

ATP Monte-Carlo Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 0 1 Jaume Munar [11] • Jaume Munar [11] 0 4 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Munar 1-4 B. van de Zandschulp 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1. Botic van de Zandschulpvs [11] Jaume Munar

🇲🇨 Masters 1000 Monte Carlo – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Hanfmann, Yannick vs Gaston, Hugo

van de Zandschulp, Botic vs (11) Munar, Jaume

(2) Altmaier, Daniel vs Van Assche, Luca

(Alt) Moutet, Corentin vs (10) Michelsen, Alex

(3) Diaz Acosta, Facundo vs (WC) Schwartzman, Diego

(Alt) Nagal, Sumit vs (8) Cobolli, Flavio

(4) Shevchenko, Alexander vs Coria, Federico

(WC) Nys, Hugo 🇲🇨vs (14) Rinderknech, Arthur

(5) Lajovic, Dusan vs Muller, Alexandre

(WC) Pouille, Lucas vs (13) Nardi, Luca

(6) O’Connell, Christopher vs (Alt) Marterer, Maximilian

(WC) Catarina, Lucas 🇲🇨 vs (9) Vukic, Aleksandar

(7) Sonego, Lorenzo vs (Alt) Fognini, Fabio

Thiem, Dominic vs (12) Cazaux, Arthur