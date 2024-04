Da Barletta: Jacopo Berrettini conquista le semifinali. L’unico italiano ancora in gioco domani affronterà il quotato francese Mayot. Eliminati Bonadio e Maestrelli, avanzano anche Dzumhur e Skatov

Mayot-Berrettini e Dzumhur-Skatov saranno le due semifinali in programma domani all’Open Città della Disfida di Barletta. Sono loro, infatti, i vincitori dei quarti di finale andati in scena oggi sui campi in terra rossa del circolo tennis “Hugo Simmen”. Barletta continua a portare bene a Jacopo Berrettini, l’ultimo italiano rimasto in gioco al challenger Atp da 75mila euro di montepremi. Il tennista romano ha superato in rimonta il rumeno Filip Cristian Jianu, al termine di un match combattuto e avvincente, che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente. Primo parziale a favore del rumeno per 6/4. L’equilibrio l’ha fatta da padrona anche nel secondo parziale, con Berrettini vincente per 6/4. Break e contro-break continui anche nel terzo set, con il pubblico che ha spinto l’italiano al trionfo finale (6/4), conquistato al terzo match point.

Nella sua prima semifinale in carriera ad un challenger, Berrettini domani sfiderà la testa di serie numero 1, Harold Mayot che oggi ha superato in 2 set (7/5, 6/3) il polacco Maks Kasnikowski. Un torneo senza aver concesso alcun set agli avversari, per il francese che ha disputato un altro match di assoluta determinazione e qualità. Ha lottato finché ha potuto Riccardo Bonadio, ma si è dovuto arrendere a Timofey Skatov con un doppio 7/5: l’italiano ha ceduto nei momenti salienti dei due parziali, che hanno decretato la vittoria del kazako. Non c’è stata storia tra Damir Dzumhur e il giovane Francesco Maestrelli: in due set (6/1, 6/0) il bosniaco ha superato agevolmente l’italiano che ha avuto la possibilità di far vedere quanto di buono fatto finora sulla terra rossa pugliese.

Il programma di domani partirà alle ore 11 con la finale del doppio, che vedrà all’opera la coppia composta dal ceco Kolar e dall’asiatico Tseng, contro la coppia francese Arribage-Bonzi. Non prima delle ore 13 toccherà alla prima semifinale tra Mayot-Berrettini, e non prima delle ore 15 la seconda semifinale tra Dzumhur-Skatov. Ticket d’ingresso di 10 euro per le semifinali di domani e la finale prevista domenica alle ore 14.30. «Siamo in dirittura d’arrivo – dice il direttore tecnico Enzo Ormas -. Sono rimasti in gara quattro ragazzi, capaci di esprimere il miglior tennis del torneo. Lo spettacolo è assicurato anche nelle partite finali, di uno dei tornei più “vecchi” del circuito. Quest’anno reso ancor più importante dal test di prova dell’ “occhio di falco” e dalle dirette quotidiane di Supertennis».

Center Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Theo Arribage / Benjamin Bonzi vs Zdenek Kolar / Chun-Hsin Tseng

2. [1] Harold Mayot vs [WC] Jacopo Berrettini (non prima ore: 13:00)

3. Timofey Skatov vs [2] Damir Dzumhur (non prima ore: 15:00)