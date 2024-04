Da Barletta: Jacopo Berrettini supera Bonzi e centra i quarti di finale. Avanza anche il francese Mayot (testa di serie n.1). Stop per Agamenone (con il programma di domani)

Un’altra grande prova per il 25enne Jacopo Berrettini all’Open Città della Disfida di Barletta. La terza giornata dell’Atp Challenger vede sventolare a festa il tricolore italiano, grazie al successo del tennista romano sul quotato francese Benjamin Bonzi, lo scorso anno numero 42 del ranking mondiale. Berrettini ha ceduto il primo set per 3/6, per poi mettere in mostra un tennis aggressivo e di qualità, che gli ha permesso di ribaltare i pronostici. Secondo e terzo set chiusi rispettivamente con il punteggio di 6/3 e 6/4 tra gli applausi del pubblico, più che mai numeroso sugli spalti del circolo “Hugo Simmen” di Barletta. Berrettini ai quarti di finale se la dovrà vedere con il rumeno Filip Cristian Jianu, altra sorpresa del torneo perché capace di superare anche Zdenek Kolar in tre set (6/2, 3/6, 6/3), dopo aver vinto al primo turno contro l’italiano Strefano Travaglia.

Avanza la testa di serie numero 1 del tabellone principale. Il francese Harold Mayot ha spento i sogni di gloria del giovane italiano Samuel Vincent Ruggeri, in due set che non hanno lasciato spazio ai dubbi: 6/3, 6/0 per il tennista transalpino, che al prossimo turno andrà ad affrontare il polacco Maks Kasnikowski. Quest’ultimo ha superato l’italo-argentino Franco Agamenone in due set (6/4, 7/6). La giornata di oggi sui campi in terra rossa del circolo barlettano, è scivolata via con altre partite del torneo di doppio.

Domani 4 aprile, invece, il programma prevede altre sfide di grande importanza. Il bosniaco Damir Dzumhur (testa di serie n,2) affronterà l’italiano Andrea Picchione, così come l’asutriaco Filip Misolic (testa di serie n.3) se la vedrà con il kazako Timofey Skatov. Spazio anche ai due derby italiani: Francesco Maestrelli contro Raul Brancaccio, e Riccardo Bonadio contro Enrico Dalla Valle. Si comincia dalle ore 11 con ingresso gratuito.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Timofey Skatov vs [3] Filip Misolic

2. [Q] Andrea Picchione vs [2] Damir Dzumhur

3. [8] Francesco Maestrelli vs Raul Brancaccio (non prima ore: 15:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Riccardo Bonadio vs Enrico Dalla Valle

2. [WC] Fabrizio Andaloro / Mariano Tammaro vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov

3. Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov vs Marius Copil / Nino Serdarusic

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexandru Jecan / Markos Kalovelonis vs Theo Arribage / Benjamin Bonzi

2. Zdenek Kolar / Chun-Hsin Tseng vs Luca Margaroli / Santiago Rodriguez Taverna