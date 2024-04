Sinner, i numeri di un 2024 di dominio assoluto

I primi tre mesi del 2024 hanno un nome e un cognome: Jannik Sinner. Il talento di Sesto Pusteria ha dominato in modo assoluto il tour maschile, con un tennis talmente solido, completo e vincente da risultare di fatto imbattibile, replicando le imprese dei grandissimi, le vere leggende della disciplina. La finale vinta ieri sera al Miami Open è l’ennesima dimostrazione del livello assoluto raggiunto da Sinner, una prova di forza brutale ad annichilire il Dimitrov fantastico ammirato nel torneo. Prima Medvedev, poi Grigor, entrambi distrutti a furia di colpi potenti e aggressivi. Uno spettacolo massiccio, che ha impressionato il mondo della racchetta.

Unanimi gli applausi a Jannik, con il dibattito che ormai si è spostato su un unico tema: quando (e non se) Jannik Sinner toccherà il n.1 del ranking ATP. Molti scommettono sulla stagione su terra battuta, dove l’azzurro dovrà difendere solo 585 punti, mentre Djokovic ha una somma di cambiali di 2315 punti (i 2000 di Roland Garros saranno decisivi) e Alcaraz 2265 punti, distribuiti su più tornei.

In attesa di ritrovare Jannik a Monte Carlo e apprezzare se il suo tennis straordinario ammirato sul veloce sarà altrettanto efficace anche sulla terra battuta, riportiamo una serie di numeri impressionanti di Sinner segnati in quest’inizio di 2024 straordinario. Dopo il grandissimo finale del 2023, ci aspettavamo un bell’avvio dell’azzurro, ma ipotizzarlo così straripante era un sogno. Il sogno è diventato una realtà dolcissima…

Sinner nel 2024 ha un record di 22 vittorie e 1 sconfitta (Alcaraz, Indian Wells)

Ha giocato 4 tornei, nel ha vinti 3: Australian Open, 500 di Rotterdam, 1000 di Miami

Ha toccato il best ranking di n.2 ATP con 8.710 punti, record assoluto per un tennista italiano; si trova a soli 1015 punti dal n.1 Djokovic

Ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam agli Australian Open 2024

Il Miami Open è il suo secondo titolo Masters 1000, dopo l’Open del Canada 2023. Ha alzato il trofeo di cristallo della Florida dopo aver perso due finali (vs. Hurkacz e Medvedev)

Jannik ha vinto 25 degli ultimi 26 match disputati e allargando la serie 42 degli ultimi 45. Ovviamente è la migliore striscia di sempre per un giocatore italiano

È nettamente primo nella Race to Turin con 3900 punti, davanti a Medvedev (2550) e Zverev (1835). È praticamente già qualificato per le ATP Finals del prossimo novembre

Nelle ultime 52 settimane, è il migliore al mondo per percentuale di game vinti al servizio (89,8%) e per percentuale di punti vinti sulla seconda di servizio degli avversari (54,5%, davanti a Djokovic e Alcaraz)

È il migliore al mondo delle ultime 52 settimane per palle break salvate, dato questo importantissimo a livello di prestazione, con un 73,8%, dato stratosferico, ben davanti al secondo (Ruud, 69,9%). Djokovic è al 66,3%, Alcaraz al 64,2%

Sinner ha vinto il Miami Open perdendo solo 7 game tra semifinale e finale; dal 1990, in un Masters 1000 solo Nadal ha fatto meglio a Monte Carlo 2010 (ne perse 6)

È il primo Under 23 a vincere tre titoli nei primi tre mesi della stagione (dal 2000), come in passato Hewitt (2ooo), Federer (2oo4), Murray (2009)

Hi-fives all-round 👏@janniksin, the first Italian to win multiple Masters 1000 titles celebrates with #MiamiOpen ball kids. pic.twitter.com/bw0egKRGkR — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2024

Jannik Sinner vola sul tennis mondiale, sempre più vicino alla vetta. Sempre più forte. Manca solo una settimana al via del Masters 1000 di Monte Carlo. Vedremo se dopo 10 mesi senza tornei sul “rosso” il tennis di Jannik sarà già da subito altrettanto efficace e vincente.

Marco Mazzoni