Sinner imprendibile! Vince il Masters 1000 di Miami dominando un ottimo Dimitrov e diventa n.2 ATP (sintesi video della Finale)

“Penso che un sogno così non ritorni mai più

Mi dipingevo le mani e la faccia di blu

Poi d’improvviso venivo dal vento rapito

E incominciavo a volare nel cielo infinito”

Non sono solo le note meravigliose di Domenico Modugno a incantare in questa domenica di Pasqua 2024, è il tennis, la sostanza e qualità di Jannik Sinner a volare sul Miami Open e sul tennis mondiale. Jannik gioca un’altra partita impressionante per durezza, sostanza e qualità, uno strapotere tecnico e agonistico che nemmeno un ottimo – e sottolineo ottimo – Dimitrov è riuscito minimamente a contrastare. L’azzurro vince la finale del Masters 1000 di Miami con un perentorio 6-3 6-1 in appena 73 minuti, alzando il 13esimo torneo in carriera e secondo 1000, che gli vale un meritatissimo sorpasso a Carlos Alcaraz nel ranking ATP di domani, dove sarà n.2, posizione mai raggiunta da un italiano. Ma senza alcuna paura, ripeto quello che già scritto dopo la semifinale contro Medvedev (e pure prima): solo il computer non certifica che Sinner in questo momento sia il miglior tennista del mondo, il vero n.1.

Sinner ha concluso in crescendo la settimana di Miami, disputando un’altra partita enorme. Dopo un avvio incerto col diritto, giusto i primi 4 game per trovare il miglior feeling, ha alzato il livello si è preso un break che l’ha mandato al comando. Un cambio di marcia mortale per Grigor, che nonostante lo score pesantissimo ha disputato un’ottima partita. Il bulgaro in più fasi del match ha dato la netta sensazione di non poter giocare meglio di così: ha spinto, tagliato col back e accelerato a tutta, attaccato con veemenza, toccato la palla sotto rete con ottima mano, ma ogni variazione è andata a sbattere contro la durezza granitica di Jannik, pronto a trovare la risposta adeguata a ogni sfida. È impressionante come Sinner sia riuscito a far sembrare facili, quasi banali, alcuni passanti lungo linea in corsa di rovescio o di diritto, arrivando con timing perfetto, frenando senza perdere equilibrio e facendo partire dalla sua racchetta delle pallate senza senso, clamorose per controllo e velocità. La faccia di Grigor dopo un rovescio passante di Jannik nel secondo set, a mortificare un attacco tatticamente e tecnicamente perfetto, è la foto del match. Occhio sbarrato, a guardare il vuoto intorno, solo contro un mostro di fatto imbattibile. Troppo superiore Sinner da fondo campo, nello scambio, nella gestione complessiva del punto. Mai una scelta sbagliata, mai ha affrettato i tempi.

Eccetto i primissimi minuti della finale, nei quali il diritto di Sinner stentava a centrarsi, non si è mai avuta la sensazione che la partita potesse scivolare via dalle solide mani dell’azzurro. Troppo bravo in tutto. Concreto, solidissimo, tutta sostanza e pochi fuochi artificiali per Sinner, eccetto quei passanti bellissimi, giocati con così tanta naturalezza da farli apparire “facili”. Ha servito bene Jan, non tanto come percentuali di prime in campo ma come resa: 21 punti vinti su 24 prime palle in campo, e un clamoroso 63% con la seconda, rimontando un dato del primo set negativo, che ben spiega quanto sia salito nel corso della partita. Ha dominato così tanto con la prima di servizio da giocare assai sciolto in risposta. In generale Sinner è stato bravo a non farsi irretire dalle variazioni dell’avversario, che davvero le ha provate di tutte, si è preso grandi rischi e ha vinto molti punti davvero pregevoli. Nel complesso è stata una finale a senso unico, ma bella dal punto di vista stilistico, con un netto contrasto di stile e scambi divertenti. È corretto dire, la partita è stata gradevole soprattutto per merito di Dimitrov, che ha creato, mosso il gioco, c’ha messo tutto quel che aveva e ha stimolato la con la varietà e creatività la potenza, difese clamorose e accelerazioni di Sinner.

La differenza tra i due è venuta per la solidità maggiore di Jannik. L’azzurro ha chiuso il match con un saldo molto positivo tra vincenti e errori, 15 a 4, ma ancor più per come sia riuscito nei game dei break a lavorare ai fianchi Dimitrov forzandolo in alcuni scambi durissimi partendo dalla risposta. Grigor è in grande forma, ma non ha dalla riga di fondo la sostanza per reggere un pressing così intenso e veloce come quello di Jannik. Sinner ha fatto faticare molto il rivale, l’ha costretto ad attaccare molto e rincorrere sull’angolo aperto, stritolandolo palla dopo palla e prendendosi i break che hanno deciso la partita. Ha dovuto rischiare a tutta Grigor, troppo.

Si potrebbe continuare ad esaltare all’infinito le qualità di un Sinner quasi perfetto, che davvero vola altissimo sulle nuvole di Miami. Ama questo torneo, era alla sua terza finale, finalmente vinta dopo quelle perse contro Hurkacz e Medvedev. La sensazione che trasmette vedendolo giocare in questi mesi di grazia è di controllo totale: del campo, dei tempi di gioco, difesa e attacco, per quanto l’avversario ci provi a tutta, non basta. Con questa condizione fisica straripante, fiducia e colpi così centrati, Jannik Sinner fornisce una netta sensazione di superiorità. È una sensazione bellissima…

Marco Mazzoni

La cronaca

Dimitrov alza la prima palla della finale 2014 del Miami Open. Vince il primo punto, sparacchia via un diritto Sinner, mal centrato. Non trova il miglior feeling col diritto Jannik, ne sbaglia altri due, 1-0 Dimitrov. Con una prima palla “in pancia” Sinner vince il suo primo punto del match, poi sbaglia ancora col diritto, in questi primissimi punti sembra non centrare la palla così piena come al suo solito. Il rovescio invece fila via bello liscio e profondo. Risponde con i piedi quasi sulla riga Dimitrov, ok esser molto aggressivo, ma forse esagera un tantino. 1 pari. Serve bene Grigor, la palla è veloce e precisa. Ottimo inizio del bulgaro, comanda ed è efficace con tutti i colpi. Impatta i primi gran diritti del match Jannik, prima un lungo linea, poi un inside out, è decisivo che questo colpo prenda ritmo, Dimitrov sta benissimo e va tenuto in difesa. Gioco corto col diritto Sinner, la sua palla di scambio è aggregabile, come l’ottimo Grigor fa con un’accelerazione che gli regala la prima palla break del match sul 30-40. Rischia, e fa bene, il bulgaro, gran risposta ma poi diritto inside out gli esce di poco. 2 pari. Sinner, non riesce a cambiare marcia e trovare i ritmi e profondità della SF vs. Medvedev. Nel quinto game Dimitrov, dopo aver perso il primo punto in scambio sotto il pressing dell’azzurro, forza la seconda palla, un doppio fallo e 0-30. Prima pressione da gestire nel match. Con una gran difesa Jannik passa il rivale, al secondo passante, perfetto. Fa il pugno al suo angolo, ora le palle break sono per l’azzurro, due sul 15-40. Bellissimo rovescio cross dal centro di Dimitrov sulla prima chance, colpo regale; mamma mia che passante Jannik sulla seconda!!!! Dimitrov viene a rete col back di rovescio, nemmeno malvagio, costretto dalla risposta corta dell’azzurro, ma il passante in corsa col diritto lungo linea di Sinner è perfetto, quasi lo finta ritardando appena il colpo. BREAK Sinner, 3-2 e servizio. Si è sciolto col diritto Jan, la palla gli esce assai più veloce e “piena” dalle corde. Da Campione, Sinner serve in modo micidiale, pure due Ace, e consolida il vantaggio sul 4-2 con un parziale di 11 punti a 2. Difesa, attacco, cambio di marcia micidiale, come i ciclisti che oggi al Giro delle Fiandre scalano le viscide erte di pavé verso la gloria. Sinner ha alzato la velocità media dei suoi colpi, Grigor se entra nello scambio è in difficoltà a reggere. Micidiale il ritmo imposto dal pusterese sul 30 pari, Dimitrov corre e rincorre, regge sugli angoli ma non ce la fa a resistere. Un errore col rovescio gli costa il 30-40, palla del doppio break. Bravo il bulgaro, gran rovescio lungo linea e via a rete a chiudere. Punto bellissimo, ma che difficoltà per chiudere un punto in questa fase… Si butta di nuovo avanti Grigor, ma il passante lungo linea di rovescio in allungo è ottimo, seconda PB per Jannik. Con coraggio servizio e attacco col diritto, bene molto bene Dimitrov. Con fatica, resta in scia su, 3-4. Quando mette la prima palla in campo, Sinner è perfetto, 12 punti vinti su 12 giocati, assai negativo quella con la seconda (33%). Nonostante un doppio fallo, a 30 l’azzurro si porta 5-3. Con una risposta eccezionale, letteralmente nei piedi del rivale, Jannik si porta 15-30, e ne segue un’altra assurda, una botta col diritto vincente che gli vale Due Set Point sul 15-40. Dimitrov spara un Ace sulla prima chance, ma sulla seconda è punito da un passante di rovescio in allungo ottimo, difficile ma giocato con una naturalezza da farlo sembrare banale. Break ma soprattutto SET Sinner, 6-3. La brutta notizia per Dimitrov non è aver perso il parziale, ma aver giocato piuttosto bene e non è affatto bastato… Perfetto con la prima Jannik.

Secondo set, Sinner inizia alla battuta. Vince un bel game, con un paio di punti super spettacolari. Bella reazione del bulgaro, ha alzato ancor più il suo livello, attacchi davvero belli e con tempi di gioco ottimi. È costretto ad attacchi di grande rischio, ma non c’è altra via per lui se Jannik non cala nell’intensità raggiunta dal quinto gioco e mantenuta col pilota automatico. 1 pari. Serve troppo bene Sinner, variando anche bene l’angolo e la rotazione, cercando pure il diritto del rivale per la sorpresa. Altro game a zero per l’azzurro (ha perso finora un solo punto con la 1a in campo). Grigor trova il punto del suo match, un rovescio lungo linea vincente irreale per difficoltà, mamma mia! È una fase del match molto spettacolare, grande tennis a Miami. E nonostante un grande tennis, Dimitrov è di nuovo spalle al muro nel quarto game. Con un paio di scambi durissimi Sinner strappa la palla break ai vantaggi. Che diritto… CHE DIRITTO SINNER, non è un vincente, ma due cross e poi uno lungo linea con una parabola controllata che fa atterrare la palla quasi sulla riga, con Grigor che arriva pesante sulle gambe. Il lavoro ai fianchi paga dividendi altissimi all’azzurro, che con un BREAK vola avanti 3-1. Non molla Dimitrov, trova un altro rovescio da cineteca e regge da fondo campo, ma alla fine la pressione, la progressione dell’azzurro ha la meglio, 4-1. Allucinante il punto vinto da Sinner sul 15 pari: Dimitrov apre il campo, disegna angoli con velocità, un comune mortale avrebbe fatto il punto… NON contro Sinner, che trova un rovescio cross difensivo clamoroso, lento e sulla riga, tutto si ribalta e Jannik spara il vincente. È il primo pugno, poi una risposta violentissima per il 30-40, altra china di break. Dimitrov esagera… attacca benissimo ma spara malamente lo smash lungo e largo. BREAK Sinner, 5-1, serve per chiudere. Si butta pure a rete dietro al servizio Jan, effetti speciali ma nemmeno serve, Grigor ormai non ci crede più. Finisce al primo match point, 6-3 6-1 in 73 minuti contro un avversario in grandissima forma. Ma Sinner non è in grande forma, VOLA SULLE NUVOLE, e diventa n.2 del mondo. Clamoroso Jannik.

[11] Grigor Dimitrov vs [2] Jannik Sinner



ATP Miami Grigor Dimitrov [11] Grigor Dimitrov [11] 3 1 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 1-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Dimitrov (🇧🇬) vs Sinner (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 226 vs 308

– Aces: 6 vs 4

– Double Faults: 1 vs 1

– First Serve: 32/50 (64%) vs 24/43 (56%)

– 1st Serve Points Won: 19/32 (59%) vs 21/24 (88%)

– 2nd Serve Points Won: 9/18 (50%) vs 12/19 (63%)

– Break Points Saved: 1/1 (100%) vs 1/1 (100%)

– Service Games Played: 8 vs 8

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 3/24 (13%) vs 13/32 (41%)

– 2nd Serve Return Points Won: 7/19 (37%) vs 9/18 (50%)

– Break Points Converted: 4/8 (50%) vs 4/8 (50%)

– Return Games Played: 8 vs 8

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 9/14 (64%) vs 6/6 (100%)

– Winners: 18 vs 15

– Unforced Errors: 7 vs 4

– Total Service Points Won: 28/50 (56%) vs 33/43 (77%)

– Total Return Points Won: 10/43 (23%) vs 22/50 (44%)

– Total Points Won: 38/93 (41%) vs 55/93 (59%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 219 km/h (136 mph) vs 216 km/h (134 mph)

– 1st Serve Average Speed: 202 km/h (125 mph) vs 204 km/h (126 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 169 km/h (105 mph) vs 161 km/h (100 mph)