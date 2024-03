Challenger Florianopolis: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. Presenza di due azzurri nel Tabellone Principale

Challenger Florianopolis – Tabellone Principale – terra

(1) Monteiro, Thiago vs Bobrov, Bogdan

Sanchez Jover, Carlos vs Luz, Orlando

Qualifier vs (WC) Zanellato, Nicolas

Qualifier vs (6) Blancaneaux, Geoffrey

(3) Meligeni Alves, Felipe vs (Alt) Villanueva, Gonzalo

Sakamoto, Pedro vs Reis Da Silva, Joao Lucas

(Alt) Ribeiro, Eduardo vs Guillen Meza, Alvaro

Weis, Alexander vs (5) Olivieri, Genaro Alberto

(7) Couacaud, Enzo vs (WC) De Almeida, Gustavo Ribeiro

Qualifier vs Qualifier

Torres, Juan Bautista vs Olivo, Renzo

(SE) Vallejo, Adolfo Daniel vs (4) Burruchaga, Roman Andres

(8) Draxl, Liam vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Bueno, Gonzalo vs Mager, Gianluca

(WC) Boscardin Dias, Pedro vs Qualifier

Qualifier vs (2) Comesana, Francisco

(1) Ugo Carabelli, Camilovs (WC) Britto, LuisGimenez, Igorvs (8) Prado Angelo, Juan Carlos

(2) Cukierman, Daniel vs (Alt) Carou, Ignacio

(WC) Rebelo, Daniel vs (9) Justo, Guido Ivan

(3) Kuzuhara, Bruno vs (Alt) Barreiros Reyes, Mateo

(Alt) Freund, Simon vs (12) Pereira, Jose

(4) Rodriguez, Lorenzo Joaquin vs (Alt) Ingildsen, Johannes

(WC) Stevenson, Kelsey vs (11) Roncadelli, Franco

(5) Gomez, Emilio vs (WC) Almeida, Joaquim

(Alt) Roveri Sidney, Gabriel vs (7) Uchida, Kaichi

(6) Dutra da Silva, Daniel vs Huertas del Pino, Conner

(Alt) Saraiva Dos Santos, Paulo Andre vs (10) Leite, Wilson

Quadra 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

Quadra 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

