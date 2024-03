Challenger Napoli, San Luis Potosi, Girona e Sao Lepoldo: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Napoli (Italia 🇮🇹) – Semifinali, terra battuta

1. Petr Nouza/ Patrik Riklvs Guido Andreozzi/ Miguel Angel Reyes-Varela

2. [5] Corentin Moutet vs [8] Pierre-Hugues Herbert (non prima ore: 13:30)



3. [Alt] Francesco Passaro vs [2] Luca Nardi (non prima ore: 15:00)



4. Petr Nouza / Patrik Rikl OR Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela vs Theo Arribage / Victor Cornea OR [2] Romain Arneodo / Sam Weissborn



CAMPO FABRIZIO GASPARINI – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Theo Arribage / Victor Cornea vs [2] Romain Arneodo / Sam Weissborn



1. [Q] Nicolas Mejiavs [5] Denis Kudla

2. [Q] Matias Soto vs [6] Giovanni Mpetshi Perricard



3. Antoine Bellier / Marc-Andrea Huesler vs [2] Rithvik Choudary Bollipalli / Niki Kaliyanda Poonacha



CHALLENGER Sao Leopoldo (Brasile 🇧🇷) – Quarti di Finale e Semifinali, terra battuta

1. Matheus Pucinelli De Almeidavs [4] Felipe Meligeni Alves

2. [1] Juan Pablo Varillas vs Enzo Couacaud



3. Matheus Pucinelli De Almeida OR [4] Felipe Meligeni Alves vs [WC] Adolfo Daniel Vallejo



4. Geoffrey Blancaneaux / Enzo Couacaud OR Liam Draxl / Alexander Weis vs [3] Fernando Romboli / Marcelo Zormann OR [2] Marcelo Demoliner / Orlando Luz



1. [3] Fernando Romboli/ Marcelo Zormannvs [2] Marcelo Demoliner/ Orlando Luz

2. Geoffrey Blancaneaux / Enzo Couacaud vs Liam Draxl / Alexander Weis



ATP Sao Leopoldo Geoffrey Blancaneaux / Enzo Couacaud • Geoffrey Blancaneaux / Enzo Couacaud 0 7 1 Liam Draxl / Alexander Weis Liam Draxl / Alexander Weis 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Blancaneaux / Couacaud 0-15 0-30 1-1 L. Draxl / Weis 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Blancaneaux / Couacaud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 G. Blancaneaux / Couacaud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 6-6 L. Draxl / Weis 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 G. Blancaneaux / Couacaud 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Draxl / Weis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Blancaneaux / Couacaud 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 L. Draxl / Weis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 3-3 → 3-4 G. Blancaneaux / Couacaud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 2-3 → 3-3 L. Draxl / Weis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Blancaneaux / Couacaud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Draxl / Weis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Blancaneaux / Couacaud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Draxl / Weis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

CHALLENGER Girona (Spagna 🇪🇸) – Semifinali, terra battuta

1. Radu Albotvs [LL] Nikolas Sanchez Izquierdo

2. Benjamin Hassan vs [2] Pedro Martinez (non prima ore: 13:00)



3. [1] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov vs [4] Jonathan Eysseric / Albano Olivetti



