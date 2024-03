WTA 500 Charleston e WTA 250 Bogotà: I Tabelloni di Qualificazione. Presenza di Nuria Brancaccio in Colombia

WTA 500 Charleston – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Varvara Gracheva vs Dalayna Hewitt

(WC) Usue Maitane Arconada vs (7) Elizabeth Mandlik

(2) Mai Hontama vs Gabriela Lee

Jessie Aney vs (9) Astra Sharma

(3) Claire Liu vs Sophie Chang

(WC) Nicole Melichar-Martinez vs (10) Linda Fruhvirtova

(4) Daria Saville vs Grace Min

Alana Smith vs (11) Heather Watson

(5) McCartney Kessler vs Haley Giavara

Lauren Davis vs (8) Sachia Vickery

(6) Katie Volynets vs Katherine Sebov

Robin Anderson vs (12) Ann Li

WTA 250 Bogotà – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Suzan Lamens vs (WC) Maria Torres Murcia

Whitney Osuigwe vs (12) Nuria Brancaccio

(2) Natalija Stevanovic vs Victoria Hu

(WC) Maria Jose Sanchez Uribe vs (10) Xiaodi You

(3) Katarina Zavatska vs Victoria Rodriguez

Jana Kolodynska vs (7) Elvina Kalieva

(4) Iryna Shymanovich vs (WC) Maria Paulina Perez Garcia

Katarina Kozarov vs (9) Harmony Tan

(5) Dalila Jakupovic vs Fanny Stollar

(WC) Mariapaz Ospina vs (8) Marina Stakusic

(6) Carol Zhao vs Varvara Lepchenko

Ana Sofia Sánchez vs (11) Anca Todoni

