Jannik Sinner dopo l’approdo in finale a Miami: “Ora sono un giocatore diverso, una persona diversa” (Video conferenza stampa)

Jannik Sinner ha offerto una performance eccezionale nella semifinale del Miami Open 2024, superando Daniil Medvedev con un convincente 6-1, 6-2. “Oggi è stata una grande giornata per me,” ha detto Sinner, esprimendo soddisfazione per essere tornato in finale e per l’ottimo inizio di partita.

“Mi sono sentito alla grande oggi in campo, più vai avanti nel torneo più di solito ti senti a tuo agio. Lui ha fatto tanti errori, io ne ho approfittato. Se mi avesse strappato il servizio a inizio match, o all’inizio del 2° set, sarebbe stato tutto diverso“, ha sottolineato Jannik, ricordando le situazioni nelle quali si è trovato a salvare delle palle break all’inizio dei due parziali.

Interrogato sulla sua evoluzione rispetto all’anno precedente, Sinner ha attribuito miglioramenti significativi al suo servizio: “Il servizio è sempre stato il colpo più difficile da migliorare, ma abbiamo fatto un grande lavoro nell’ultimo anno e mezzo,” ha rivelato, sottolineando come quest’arma sia diventata un punto chiave del suo gioco.

Sulla sua recente rivalità con Medvedev, Sinner ha commentato: “È interessante vedere ora in futuro cosa succederà, cosa cambierà lui nel suo gioco e dovrò essere io bravo anche nel cambiare qualcosa sia nel gioco ma anche dal punto di vista mentale.” Ha aggiunto poi che sfidare giocatori del calibro di Medvedev lo ha reso un giocatore migliore, stimolandolo a imparare dalle sconfitte e a evolversi.

Jannik Sinner ha esposto dettagliatamente le sue tattiche di gioco contro Daniil Medvedev, mettendo in luce come la sua strategia abbia rappresentato un fattore cruciale nelle recenti vittorie. Sinner ha sottolineato l’importanza di una preparazione mentale attenta: “È fondamentale avere chiarezza su come adattarsi ai cambiamenti tattici di Medvedev,” riflettendo su come anticipare e contrattaccare le mosse dell’avversario.

Sinner ha evidenziato l’impatto positivo di Medvedev sul suo sviluppo, affermando: “Affrontare Medvedev mi ha reso un giocatore migliore, spingendomi a integrare nuove strategie nel mio gioco, come il serve-and-volley che ho introdotto a Pechino.” Questa capacità di adattarsi e imparare dalle partite precedenti ha sottolineato il suo continuo miglioramento.

Parlando della preparazione e dell’atteggiamento nei confronti delle finali, Sinner ha messo in evidenza l’importanza di godersi il momento e l’opportunità di giocare in queste fasi cruciali del torneo. “Per me, è la terza volta che posso giocare la finale qui a Miami, che è un risultato incredibile per me personalmente,” ha detto, rivelando di aver imparato a gestire meglio la pressione rispetto al passato.

Sulla comparazione tra la sua prestazione a Melbourne e quella a Miami contro Medvedev, Sinner ha osservato che ogni match ha le sue peculiarità, ma ha riconosciuto di essersi sentito molto solido tatticamente a Miami.

Con uno straordinario inizio di stagione, Sinner ha espresso sorpresa per i suoi successi: “Sono sorpreso, di certo. È qualcosa che non mi aspettavo.” Ha però sottolineato l’importanza di prendere le cose giorno per giorno, consapevole che ogni avversario ora lo studierà attentamente.

Sul fronte personale, Sinner ha riflettuto sulla sua crescita, sottolineando come la sua esperienza e sicurezza siano cambiate nel tempo, il che gli permette ora di affrontare le finali con maggiore serenità.

“La prima volta che ho giocato la finale qui, non potevo dormire la notte. Ora sono un giocatore diverso, una persona diversa.

Ogni giorno è diverso. Oggi mi sono sentito benissimo in campo. Domenica potrebbe non essere così. Non so cosa succederà, ma prendo tutto giorno per giorno.”

Sinner ha anche sottolineato l’importanza di migliorare costantemente, indipendentemente dai risultati: “Guardiamo i risultati, ovviamente, ma cerchiamo di migliorare durante i tornei. Questo mi rende felice del modo in cui io e il mio team stiamo lavorando.”

Nell’intervista post-partita, Jannik Sinner ha anche discusso delle potenziali sfide contro i prossimi avversari. Riferendosi a Grigor Dimitrov, ha espresso ammirazione per la performance eccezionale dell’avversario: “Abbiamo visto un Grigor incredibile ieri sera. Ha giocato un tennis incredibile. È molto talentuoso e fisicamente in grande forma.”

Sulle caratteristiche di gioco di Dimitrov, Sinner ha notato: “Ha il talento di cambiare le cose in campo del modo in cui gioca. Può stare indietro, può andare avanti. Ha abilità manuali molto buone. Può fare quello che vuole.”

Riguardo Alexander Zverev, Sinner ha riconosciuto le qualità del servizio dell’avversario: “È un po’ diverso, perché serve incredibilmente bene, quindi sarà difficile brekkarlo. Dovrò giocare bene nei miei giochi di servizio per cominciare.”





Francesco Paolo Villarico