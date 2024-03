ATP 250 Estoril: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

ATP 250 Estoril – Tabellone Qualificazione – terra

1. Jaime Fariavs [7] Mate Valkusz2. Frederico Ferreira Silvavs [8] Lucas Pouille3. [2] Richard Gasquetvs Gastao Elias

Court Cascais – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Lukas Klein vs [Alt] Pedro Araujo

2. [1] Vit Kopriva vs [WC] Duarte Vale

3. [WC] Francisco Rocha vs [6] Jan Choinski

Court CTE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Mikhail Kukushkin vs David Jorda Sanchis

2. Eric Vanshelboim vs [5] Pablo Llamas Ruiz